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Видеофакт: Марадона пел и танцевал на тренировке в «Дорадосе»

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  • 11.09.2018, 13:05
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Председатель правления брестского «Динамо» провел первую тренировку с мексиканским клубом.

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона провел первую тренировку в мексиканском "Дорадосе", главным тренером которого был на днях назначен.

Познакомился с игроками, отпустил несколько фирменных шуточек, показал несколько оригинальных приемчиков, даже пел и танцевал, — информирует аргентинская газета Ole, передает pressball.by.


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