«Отправили в Оршу насильно, командировочные не выплатили, есть проблемы с питанием» 2 11.09.2018, 13:00

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Рабочие возмущены командировкой на завод после скандала устроенного Лукашенко.

«Отправили в Оршу насильно, командировочные не выплатили, есть проблемы с питанием», — говорят tut.by рабочие ОАО «Амкодор» — управляющей компании холдинга. 12 отделочников сейчас работают на инструментальном заводе вместе с сотрудниками других предприятий, которые приехали наводить порядок в Орше после еще не забытого белорусами «громкого» визита диктатора. Руководство же «Амкодора» утверждает, что жалоб от командированных не было и нет. Зато, говорят, жаловаться могли рабочие других предприятий — у них, мол, есть для этого все причины.

В Орше уже почти месяц «наводят порядок» после громкого визита Лукашенко, когда он устроил публичный разнос чиновникам, снял двух министров, сменил главу района. Тут было уже как минимум три субботника. Особенно стараются заводы, которые посетил Лукашенко. На инструментальном, например, чинят ту самую дырявую крышу, вызвавшую гнев правителя, готовятся закупать оборудование для модернизации производства.

Сейчас на территории завода работают сотрудники нескольких организаций. В том числе 12 человек из «Амкодора» выполняют общестроительные работы: красят, штукатурят, белят.

«Не создали нормальных условий труда и угрожают увольнением»

Сотрудники «Амкодора», которые обратились в редакцию, просят не называть их имен — боятся увольнения. По их словам, им этим уже грозили: за отказ от командировки и за то, что общаются с журналистами.

— Сначала в Оршу командировали 5 человек — сказали, что на 3 дня всего. Потом отправили еще шесть. И всем сказали, что срок командировки не определен, — рассказали мужчины. — Более того, в командировку отправляли насильно. Прямым текстом не говорили, но было понятно, что если откажемся — уволят.

По словам обратившихся, командировочные им не выплатили даже в первые дни командировки. При этом по месту расселения вопросов нет: живут в гостинице и профилактории. Но в комнате собраны те, кто работает в разные смены, — и мужчины просто не могут выспаться.

Такой часть цеха инструментального завода, до которой не дошла модернизация, увидел диктатор. Крыша протекает, и влагу впитывают разбросанные по полу опилки. Когда они намокают, опилки заменяют свежими. Сейчас крышу ремонтируют.

Есть проблемы и с питанием, говорят строители: в столовую инструментального завода не могут попасть те, кто работает во вторую смену. Завтрак и обед в ней — в 10.00 — 11.00 и 14.00 — 15.00 соответственно. Закрывается столовая в 16.00, а вторая смена приходит к пяти-шести вечера.

— Приходится как-то выкручиваться, тратить деньги, которых и так нет. Это сложно, особенно с таким графиком: мы работаем без выходных. У некоторых дома семьи, жены в декрете. Финансово очень тяжело. Еще и говорят, что зарплата будет такой же, как если бы мы работали дома. Обратиться нам не к кому. Люди бояться просто потерять работу, поэтому терпят и ждут, — говорит рабочий «Амкодора».

«Амкодор»: это не наши жаловались

Руководство предприятия подчеркивает: ему жалоб от сотрудников нет и не было, а пожелания работников учитываются. Например, несколько человек попросили отправить их домой, потому будет ротация: троих работников отзовут — троих командируют.

— Люди попросили: кому-то картошку копать нужно, у кого-то семейные обстоятельства — и мы отреагировали, — пояснил начальник ремонтно-строительного участка «Амкодора» Олег Бичан.

По его словам, в Оршу 28 августа командировали сначала 7 человек, потом — еще пять. Все они выполняют общеремонтные работы на инструментальном заводе, который обратился на предприятие за помощью. Сам Бичан в командировке находится дольше подчиненных — «приехал сразу после визита Лукашенко».

— Я знаю своих людей — мы же не первый раз поехали в командировку. Командировочными мы обеспечены в полном объеме, сроки командировки установлены — до 30 сентября, хотя сразу думали, что будем работать до 15 октября. Но справляемся. Работаем и в выходные, но до обеда. Это время оплачивается в двойном размере. Кто не мог ехать в командировку по каким-то причинам — маленький ребенок, отпуск, — не поехал, — уверяет Олег Бичан.

Начальник ремонтно-строительного участка «Амкодора» подчеркнул, что условия проживания у его подчиненных отличные — есть все необходимое. В гостинице мясокомбината — душевые, холодильники. В профилактории «Орша» условия едва ли не лучше. А вот другим повезло меньше.

— К вам точно наши обратились? Мне кажется, — но это просто догадка, — что «Амкодором» могли представиться работники других организаций, — полагает Бичан. — Их сейчас на подряде на территории завода работает около десятка. А наши ходят в форме с надписями, как положено. Я слышал, что те, кого поселили в общежитии инструментального завода, жаловались. Там бардак.