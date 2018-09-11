Фальшивое величие и реальный позор учений «Восток-2018» 2 Константин Эггерт, «Немецкая волна»

11.09.2018, 13:13

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Скриншот: НТВ

Военные игры Кремля на руку только липовому «союзнику» России – Китаю.

"Крупнейшие военные учения в нашей стране с 1981 года!" Эту мысль из очередного кремлевского "темника" на все лады перепевают российские государственные СМИ. Их захлебывающиеся от восторга сотрудники воспевают учения "Восток-2018" так, как будто Россия отправила человека на Марс или нашла лекарство от рака.

Более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи и тысячи единиц боевой техники примут участие в учениях, но не только на востоке, а едва ли не по всей территории страны. Например, группа военных кораблей совершит переход из Баренцева в Чукотское море. Как написал один провластный комментатор, американцы смогут хорошо рассмотреть всю мощь российского ВМФ, когда отряд проследует мимо берегов Аляски.

В общем-то, проводить учения - это нормально. Войска должны все время заниматься боевой подготовкой. Иностранных военных атташе пригласили - тоже неплохо, мол, никаких секретов. Правда, многих смущает масштаб военных игр, напоминающих, по мнению ряда западных комментаторов, репетицию мировой войны. Но Мария Захарова немедленно выступила с опровержением этих "измышлений", так что вопрос, что называется, закрыт. Ведь если не верить МИД России, то кому же еще верить?

Зачем нужно сравнение с учениями "Восток-1981"?

И лишь два момента нарушают идиллический настрой и радость по поводу растущей боеготовности вооруженных сил России.

Во-первых, сравнения с 1981 годом в пресс-релизах министерства обороны. Их смысл вполне прозрачен: современная армия наконец достигла уровня мощи вооруженных сил брежневского СССР. Именно брежневская эпоха сегодня предлагается государственной пропагандой в качестве "золотого века" нашей страны, того прекрасного прошлого, которое обязательно нужно вернуть.

Если вспомнить настоящий 1981 год, то сравнение становится двусмысленным. Учения "Восток-1981", проводившиеся с участием союзников по Варшавскому договору, должны были предупредить возможное вмешательство Запада в события в Польше, где достигло пика влияние антикоммунистического профсоюза "Солидарность".

Ведь Политбюро ЦК КПСС тогда всерьез рассматривало возможность военной интервенции в соседнюю страну по образцу Чехословакии-1968. Она не потребовалась, поскольку в декабре того же года генерал Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение своими силами. В то же время, Советский Союз уже второй год вел войну в Афганистане, все глубже погружаясь в трясину этого безумного конфликта.

Психотерапевтический сеанс для путинской элиты

Все это сопровождалось нарастанием цинизма в изверившемся в "реальном социализме" обществе, выпусками телевизионных новостей, где в главных ролях были дряхлые старцы из политбюро, и бесконечными очередями в магазинах. Десять лет, последовавшие за "Востоком-1981", ознаменовались смертью Брежнева, проигрышем гонки вооружений американцам и крахом СССР. Людям, сегодня правящим Россией, во время тех учений было 30-35 лет, они уже продвинулись немного по карьерной лестнице в КГБ и армии и теперь как бы предлагают нам вернуться в прошлое и переиграть историю.

"Восток-2018" - своего рода масштабный психотерапевтический сеанс для так называемой "элиты" и части путинского электората. У современного российского начальства нет никакой идеи будущего, осталось только прошлое, плюс страх перед Западом, под давлением которого можно лишиться власти и собственности.

К удовольствию китайских "союзников"

Второй момент, омрачающий радость, - это новые "союзники" России. Несколько тысяч военнослужащих и три десятка самолетов Народно-освободительной армии Китая уже прибыли в Россию для участия в учениях. Если "Восток-2018" и стоило проводить, то только для того, чтобы отработать действия на случай конфликта с единственной страной, которая в школьных учебниках не устает напоминать о том, что миллион квадратных километров территории современной России на самом деле принадлежит ей.

Со страной, чья армия в два раза превышает по численности российскую и которая уступает ей только по числу ядерных боеголовок. Со страной, которая уже почти вытеснила Россию из Центральной Азии, и которая держит на долговом крючке ряд российских компаний, включая "Роснефть".

Но именно "китайских гегемонистов", как говорили в столь любимую Кремлем брежневскую эпоху, приглашают изнутри изучить процесс принятия решений российскими вооруженными силами, приглядеться к их боеготовности. Гонконгская South China Morning Post, все чаще выступающая в роли неофициального рупора Пекина в формально автономном районе Китая, так прямо и написала: китайская армия не воевала с 1979 года (когда она проиграла в коротком конфликте Вьетнаму) и теперь мечтает перенять боевой опыт россиян, воевавших в Чечне и воюющих в Сирии.

Кремлевское руководство, считающее главным врагом Соединенные Штаты, пытается испугать их своим якобы стратегическим союзом с Китаем. Учитывая разительное экономическое отставание России от КНР и продолжающийся от Калининграда до Находки демографический кризис, оно сознательно соглашается на роль младшего партнера Пекина ради сохранения власти. "Восток-2018" символически закрепит эту зависимость.

Я даже не знаю, что хуже, - фальшивое "величие" 1981 года или реальный позор "Востока-2018".

Константин Эггерт, «Немецкая волна»