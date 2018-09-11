«Навальному надо отдать должное, он нашел самую слабую точку власти» 5 11.09.2018, 13:32

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Фото: Reuters

Как 81-летний россиянин вышел на митинг против Путина.

Больше тысячи человек были задержаны 9 сентября по всей России на акциях протеста против повышения пенсионного возраста. Среди "лидеров" по задержаниям – Санкт-Петербург. По разным данным, в городе были задержаны от 452 до 620 человек. Также много задержанных в Екатеринбурге – 183 человека. В столице, где накануне отмечали День города и проходили выборы мэра, задержали чуть больше 40 активистов. В отношении двух участников московской акции возбудили уголовные дела о применении силы к полицейским.

В Санкт-Петербурге власти изначально одобрили проведение акции против пенсионной реформы на площади Ленина, но затем разрешение отозвали.

Координатор группы помощи задержанным Александра Крыленкова уточняет, что у людей просто не было выбора: место проведения акции было оцеплено и площадь была перекрыта таким образом, что остались только узкие проходы, в которых участников мероприятия и задерживали. По словам Крыленковой, более 400 человек остались на ночь в отделениях полиции, из них около 80 – несовершеннолетние. "Людей возили по городу по 10 часов, искали, в какое ОВД их можно пристроить. В автобусе было по 150 человек, люди держались за поручни, как в часы-пик. В 60-м отделе полиции содержалось очень долго около 100 человек".

Некоторым задержанным требовалась и медицинская помощь: одной девушке сильно повредили руку, молодому человеку – разбили голову, пожилому мужчине стало плохо в автозаке, другие задержанные вынесли его из автобуса и донесли до ближайшего магазина, где мужчине оказали первую помощь. Им оказался 81-летний конструктор Юрий Стерник. Радио Свобода связалось со Стерником, который подробнее рассказал о своем задержании:

– Я уже дома. Вчера после 9 часов вечера меня отпустили из больницы. Скорая доставила меня в Мариинскую больницу. Там новый корпус, шикарное оборудование. Провели полное обследование. В общем, для своего возраста за 80 можно сказать, что я чувствую себя нормально. Единственное, остались гематомы на руках от полицейских, но с этим жить можно.

– Как вас вчера задержали? Что произошло?

– Я конструктор. Я проектировал всякие машины, у меня штук 60 изобретений. И вот я изобрел "митинговую шляпу". Грубо говоря, это картонная коробка, которая надевается на голову. И на четырех гранях этой коробки на тему митинга я размещаю обычно плакаты, немножко с юмором. Когда митинги у нас были на Марсовом поле, я проводил одиночные пикеты у станции метро "Садовая", где люди выходят, чтобы идти на этот митинг. Народ в городе меня уже знает.

В этот раз, поскольку был митинг на площади Ленина, я отошел от общей толпы на улицу Финляндская, надел эту шляпу и постоял, наверное, минуты 3–4. Подошли двое полицейских и сразу меня за руки схватили. Я сказал, что провожу здесь одиночный пикет, это не запрещено, в радиусе 50 метров никто не проводит такие одиночные пикеты. Поэтому их требование пройти в автобус – незаконное. Я им сказал: если вы мне не верите, отведите к вашему начальнику, я ему покажу закон, где написано, что одиночные пикеты не требуют никакого согласования. На этом вроде бы порешили. Но они все равно меня потащили. Народ начал отбивать, естественно, меня оттаскивать. Потащили меня, конечно, ни к какому не начальнику, а затолкали в автобус. Я дважды пытался выйти из этого автобуса, когда новые партии загружали, требуя, чтобы меня отвели к начальнику, командующему всем этим бардаком на площади. Но меня все равно запихивали силой обратно.

В конце концов из-за стресса, из-за напряжения мне стало плохо. Сердце схватило. Я даже на какое-то время сознание потерял, как мне уже потом уже рассказали задержанные. Они начали колотить в стекла, кричать, что человеку стало плохо. Эти испугались, милиционеры. Видимо, водитель сам открыл дверь, меня вынесли на улицу. Подбежал какой-то майор полиции, видимо, врач и говорит: "Кладите его на пол, я сейчас померяю давление". Эти ребята, во-первых, сообразили, что можно улизнуть из этого автобуса, и сказали, что мы на землю его класть не будем, а отнесем в магазин. А там где-то в 30 метрах от этого автобуса магазин был. Они меня отнесли туда, положили на кушетку. Я немножко полежал, мне стало получше, и где-то минут через 10–15 приехала скорая... Полиция даже не догадалась приготовить скорую помощь на площади. Дубинки приготовили, а скорую помощь нет. Приехала скорая, отвезла меня в Мариинскую больницу, и там провели полное медицинское обследование, продержали до 9 вечера.

– Это ваше первое задержание?

– Задержание первое. Я много раз стоял на своем любимом месте у метро. Там регулярно подходили полицейские, регулярно брали у меня паспорт, переписывали все данные, переписывали содержание... У меня всегда четыре разных плаката. Паспорт я им не разрешал фотографировать, а плакаты – пожалуйста. После этого они уходили. Никогда меня за это не задерживали. А тут, видимо, [задержали] потому что вокруг народу было много. Видимо, была дана команда задерживать "по максимуму". Потому что после меня в эту больницу привезли мужчину, которому дали нагайкой по голове, его тоже обследовали. Потом привезли молодого человека: ему тоже нагайкой ударили по ключице. Но шуму больше всего произошло почему-то из-за меня.

– Вы сказали, что вы изобретатель. Что вас заставляет выходить на улицу и выражать свою точку зрения?

– Ужасающая коррупция, беззаконие! Просто невероятно! Навальному надо отдать должное, он нашел самую слабую точку, слабое звено нашей власти. Поэтому они так его боятся, поэтому его так поддерживает много людей. Я сталкиваюсь с этим везде. Я много лет занимаюсь градозащитной деятельностью, и с "Охта-центром" была большая эпопея. Сейчас у нас напротив лавры пытаются построить гигантское какое-то здание – Дворец бракосочетаний, который разрушит открытое пространство Невы. 315 лет предки сохраняли односторонний фронт застройки домов Невы. У воды никто не строит. А тут они разрешили строить прямо в воде гигантское здание прямо напротив Александро-Невской лавры. Все разрешения явно за взятки, с нарушением кучи законов и так далее. Ничего невозможно добиться, – сетует Юрий Стерник.

Сейчас в Санкт-Петербурге идут суды над задержанными. В основном, им вменяют "создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры". Как уточняет координатор организации "Русь сидящая" в Санкт-Петербурге Анна Клименко, уже есть решения о штрафах и об административных арестах. Часть дел суды отказываются рассматривать из-за нарушений в протоколах и отправляют материалы и задержанных обратно в ОВД. Там, по словам Клименко, им становится плохо из-за духоты и большого количества людей.

Большинство задержанных в Москве, включая сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, уже отпустили под обязательство о явке для составления протокола. Об этом Радио Свобода рассказала координатор проекта "ОВД-Инфо" Алла Фролова. По ее мнению, в столице правоохранительным органам не ставили задачу задерживать активистов, проводились лишь точечные задержания наиболее заметных участников протеста.

Среди задержанных в Москве оказались и несколько несовершеннолетних. Федор Езеев, отец 16-летнего Михаила, рассказывает, что сын пошел на митинг, а после его завершения вернулся на Пушкинскую площадь, после того как соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил бессрочную акцию протеста. Там подростка и задержали:

– Я знал о его перемещениях по городу. В момент задержания я непосредственно с ним разговаривал по телефону. Он рассказывал, какая обстановка на Пушкинской площади. В этот момент, практически в прямом эфире для меня, его задержали. Я слышал по телефону, как его спросили, сколько ему лет, и предложили пройти с ними. Проигнорировали его предложение поднять сумку с документами, которая у него лежала на земле.

– Документы оформлялись уже на вас?

– На него оформили документы о его задержании, о доставлении, а на меня оформили административный протокол по поводу несовершеннолетнего без надзора.

– Это его первая акция?

– Он ходил со мной на митинги раньше. Я с ним не пошел в этот раз, потому что я наблюдал на выборах. Я в 2011 году стал координатором проекта "РосЯма" Алексея Навального и работал в этом качестве два с половиной года. Поэтому, да, я сына поддерживаю. Это его первое задержание. Он абсолютно спокоен, единственное, эта тягомотина долго тянется. Его забрали в первом часу ночи, а домой мы попали где-то в районе пяти утра.

– Возможно, вы с ним разговаривали конкретно о теме этого митинга, о пенсионной реформе. Что молодые люди думают о ней?

– Когда мы это обсуждали, он говорил, что ему пенсионная реформа не нравится именно тем, что это дополнительные налоги, что это фактически повышение налогового бремени на население. Он против этого, – рассказал Радио Свобода Федор Езеев.

Акции протеста против повышения пенсионного возраста состоялись 9 сентября в десятках городов России. В 59 городах мероприятия согласовать не удалось, и только в 12 они были разрешены властями. По всей стране на улицы вышли от 60 до 80 тысяч человек, сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков. Более тысячи активистов оказались в отделениях полиции.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа вызвала акции протеста в десятках городов России. Президент Владимир Путин выступил с предложением смягчить пенсионную реформу после массовых протестов в стране. По его словам, после реформы возраст выхода на пенсию для женщин в России должен составить 60 лет.