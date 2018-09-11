Белорусский рубль ослабел к трем основным валютам 6 11.09.2018, 13:40

3,471

На торгах в Минске доллар и евро достигли годовых максимумов.

На валютных торгах в Минске 11 сентября американская валюта, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0068 и составляет Br2,1673 (10 сентября - Br2,1605 за $1).

Евро подорожал на Br0,021 до Br2,5187 (10 сентября - Br2,4977 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0038 до Br3,0966 за 100 российских рублей (10 сентября - Br3,0928 за 100 российских рублей).