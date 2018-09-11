Ключевым фигурам «дела медиков» нашли замену в крымском санатории, Могилеве и Гомеле

Ключевым фигурам «дела медиков» нашли замену в крымском санатории, Могилеве и Гомеле10
- 11.09.2018, 14:16
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Лукашенко назначил новых руководителей в медицине.
Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения, сообщает БелТА.
На должность заместителя министра здравоохранения согласован Борис Андросюк.
Николай Куденьчук согласован на должность генерального директора производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника».
В должности генерального директора торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» будет работать Валентина Игнатенко.