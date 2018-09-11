Жителям Литвы государство будет возвращать часть денег за ремонт автомобиля и квартиры 1 11.09.2018, 14:25

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Правительство страны подготовило налоговую реформу.

Няни, строители и автомеханики со следующего года не смогут работать по бизнес-удостоверениям и должны будут выписывать счета за предоставленные услуги. А счет попросит не один житель, поскольку при заполнении декларации можно будет вернуть подоходный налог, сообщает delfi.lt.

Правительство Литвы в ходе налоговой реформы предусмотрело возможность возвращения части подоходного налога за легально приобретенные услуги нянь, строителей и автомехаников.

Это решение должно послужить снижению "тени" в этих секторах. Представитель Минфина Юрате Лаурикенайте сказала, что часть подоходного налога жители смогут вернуть в обычном порядке, когда будут заполнять декларацию о доходах.

Но в таких случаях надо сохранить выданные чеки, в которых указано, что вы приобрели услуги няни, ремонта автомобиля или ремонта квартиры/дома.

"К примеру, как до сих пор декларировали уплаченные за учебу налоги, страхование жизни, взносы в пенсионные фонды III ступени. Жителям как и до сих пор надо будет хранить документы, доказывающие такие расходы", – сказала Лаурикенайте.

Будут действовать и максимально допустимые расходы. По данным Минфина, максимальная сумма расходов на вышеперечисленные услуги, с которой можно вернуть налоги, составит 2000 евро в год.

"Сумма подоходного налога, которую вернут жителям, зависит не только от расходов, но и от того, сколько налогов заплатил сам житель, тарифа подоходного налога. Например, если доходы жителя облагаются 20% подоходным налогом, то и вернуть они смогут 20%. К примеру, если доходы жителя облагались только 20% подоходным налогом, то можно будет вернуть до 400 евро подоходного налога", – сказала Лаурикенайте.