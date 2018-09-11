Придуман один из самых полезных напитков для сердца 1 11.09.2018, 14:36

3,909

Эффект состоит в ускорении обмена веществ.

Невероятный ягодный смузи станет правильным началом дня. Готовьте его в качестве завтрака или перекуса с собой на учебу или работу, пишет hronika.info.

Малина и зеленый виноград являются отличными источниками витамина С и витамина К, которые укрепляют иммунитет, очищают кожу, поддерживают здоровье костей и сжигают жир, передает Хроника.инфо со ссылкой на online-detox.

Также мы включили сюда авокадо и цуккини, чтобы загустить текстуру и добавить еще больше пользы. Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты, олеиновую кислоту, которая препятствует образованию холестеринах в крови и расщепляет уже накопившийся. Калий в его составе поддерживает здоровье сердца, приводит в норму водно-солевой обмен в организме. Цукини улучшает пищеварение, выводит шлаки и токсины из организма. Его рекомендуется употреблять при болезнях сердца, печени, желудка, почек.

Семена чиа положительно влияют на состояние кожи, волос, ногтей и зубов, регулируют обменные процессы, быстро утоляют чувство голода, укрепляют иммунную систему и повышают выносливость.

Ягодный смузи с семенами чиа

Ингредиенты (на 2 порции):

2 стакана малины

1 стакан зеленого винограда

1/2 стакана йогурта

1/2 авокадо

1 очищенный цуккини

2 столовые ложки порошка семян чиа

1/4 стакана воды

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты вместе, налейте в любую емкость и поставьте в морозильник на ночь. Перед употреблением снова взбейте массу до кремовой текстуры. Если вы хотите ускорить процесс приготовления, то можете пропустить этап заморозки.

Для приготовления порошка чиа, просто измельчите семена в кофемолке или блендере. Это придаст коктейлю кремовую текстуру.