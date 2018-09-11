Осень патриарха Кирилла 3 Telegram-канал «СерпомПо»

11.09.2018, 14:47

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Теперь, наверное, и его за этот провал с главного поста уберут.

Поезд Московского патриархата из Украины ушел навсегда, дорога зарастет травой, и никто не пойдет по ней в Москву.

Украина готовится к автокефалии своей православной церкви. Независимой от Москвы. Автокефалия в Украине будет. Процесс необратим. Это не только эпохальное поражение Московского патриархата (Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату в 1686 году, 332 года назад!) , но и очередной крупный провал российской дипломатии.

Теперь, наверное, и патриарха Кирилла за этот провал с главного поста уберут. Как не оправдавшего доверия, провалившего операцию. Назначат кого-нибудь вроде Тихона Шевкунова – будет нам про Византию и либеральный Запад басни плести. Тогда Церковь в России упадет еще ниже.

Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сообщает, что Московский патриархат воспринимает как вторжение на свою территорию назначение Константинопольским патриархом своих представителей в Украине.

Да воспринимайте как хотите.

Владимир Легойда угрожает, что такой шаг не останется без ответа.

И что вы сделаете? Танки пошлете на Киев? Бессильные слова.

Кроме того, «ваша территория» — это теперь только Россия. А Украина после «возвращения» Крыма и войны на востоке этой страны – не ваша территория, она потеряна вами навсегда.

Скажите спасибо Путину и своему церковному руководству, которое его поддерживает во всем. Вместо того, чтобы играть самостоятельную роль, сделать РПЦ независимой от российских властей.

Вы, господа русские православные церковные иерархи, сами разменяли свои приходы в Украине на то, чтобы российские власти получили Крым.

Вот и проповедуйте теперь там — в Севастополе и Симферополе, а не в Украине.

Это теперь, так сказать, «ваша территория». Пока ваша.

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