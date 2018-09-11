У Аркадия Бабченко взломали аккаунты в соцсетях 3 11.09.2018, 14:59

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Аркадий Бабченко

Фото: gordon

Взломаны почта, твиттер, ЖЖ и блог на «Снобе».

Об этом известный российский журналист Аркадий Бабченко сообщил в «Фейсбуке»:

«У меня взломали почту, твиттер, ЖЖ и блог на «Снобе». Ту ерунду, которые они там сейчас постят, всерьез не воспринимайте. У меня все хорошо, все в порядке. Меня никто не задержал, никуда приходить не надо. Никаких раскаяний я не пишу.

Привет товарищу майору.

Куда обращаться, чтобы восстановить доступ к аккаунту в Твиттере, в ЖЖ и к ящику на мейл.ру, кто знает? Может, кто тегнет людей, отвечающих за это дело?

Так. У меня еще пытаются хакнуть фейсбук. Сменили пароль. Но с телефона я еще могу заходить. Куда писать, чтобы защитить аккаунт и восстановить полный доступ, кто в курсе?

Двухфакторная идентификация есть, но они. Мерило пароль и выслали его на ту почту, к которой больше нет доступа, а фейсбуку все равно, никаких оповещений мне не приходило».