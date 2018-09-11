В Минске вынесли приговор экс-гендиректору «ДорОрса» 1 11.09.2018, 15:15

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Александр Козлов осужден к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 базовых.

Такой вердикт сегодня вынес суд Октябрьского района Минска. Бывший управленец обвинялся в том, что ремонтировал машины жены и сестры за счет предприятия, сообщает tut.by.

Александр Козлов признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц по предварительному сговору и покушении на это преступление.

По приговору, озвученному судьей Виталием Семеновым, экс-управленец проведет ближайшие годы в исправительной колонии усиленного режима. В зачет срока отбывания наказания зачислено время пребывания Козлова под стражей с 25 октября 2017 года. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Приговор может быть обжалован либо опротестован в течение 10 суток.

Отметим, что старший прокурор отдела прокуратуры Минска Елена Крупенина запрашивала Александру Козлову 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима и штрафом в размере 500 базовых с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

В чем обвиняли Александра Козлова

Напомним, по данным следствия, директор и главный инженер «ДорОрса» с июня 2016-го по октябрь 2017 года за счет предприятия по предварительному сговору ремонтировали свои машины и машины близких: BMW 525, BMW Х5, Volkswagen Passat B6 и Chevrolet Cruze. Согласно обвинению, автомобили ремонтировались на одной и той же СТО на улице Карвата, с директором которого у главного инженера «были доверительные отношения». В бухгалтерию же предоставлялись заведомо подложные документы о выполненных работах якобы в служебных авто «ДорОрса» на общую сумму более 11,8 тысячи рублей.

Несколько раз под видом рабочей машины «ДорОрса» ремонтировалась BMW 525 (2005 года выпуска) жены Козлова, с которой он сейчас в разводе, а также BMW X5 (2011 года выпуска) сестры.

Главный инженер Алексей Крупкевич заявил, что действительно организовывал ремонт машин жены и сестры Козлова за счет предприятия, но сам Козлов об этом ничего не знал. Говорил, что помогал «чисто по-человечески» и «нашло какое-то мракобесие». С его слов, жена оплачивала меньшую часть работ, а остальное по инициативе директора СТО шло как оплата ремонта машин «ДорОрса».

Бывшая же жена Александра Козлова говорила, что оплачивала услуги СТО, оставляя деньги на столе. Она говорила, что была не в курсе, что стоимость работ была выше озвученных ей сумм от 200 до 500 рублей.

Гендиректор предприятия вину не признал. Он сказал, что не совершал вмененное ему ни по одному из эпизодов и не знал об описанной схеме. По словам гендиректора, документы по ремонту машин он не визировал, а те, что есть с его подписью, — это фальсификация. Козлов пояснял, что раскаивается и считает себя виновным, но не по тем статьям, которые ему инкриминируют, а только как руководитель, который не знал, что происходит на предприятии.

Ущерб по делу возмещен родственниками обвиняемого и главного инженера Крупкевича, в отношении которого дело выделено в отдельное производство.