Alibaba начинает экспансию на рынок России и СНГ 2 11.09.2018, 15:20

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Китайская компания «подмяла» под себя «Мегафон» и Mail.ru.

Компания Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Мегафон" и Mail.ru Group намерены создать совместное предприятие в области электронной коммерции в РФ и государствах СНГ. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном во вторник, 11 сентября, передает dw.com.

Cовместное предприятие будет называться AliExpress Russia. Целью подобного шага является "интеграция ключевых потребительских интернет и e-commerce платформ" в России, говорится в заявлении. Стороны намерены завершить сделку в первом квартале 2019 года.

.@AliExpress_EN and Russia’s top internet company, https://t.co/wdI0fXyyks Group, will join forces with the aim of creating a one-stop destination for consumers to communicate, socialize, shop and play games, all within the same online ecosystem: https://t.co/rwEkfZTyj6 — Alibaba Group (@AlibabaGroup) 11 сентября 2018 г.

По условиям соглашения, Alibaba Group станет поддерживать деятельность СП финансовыми инвестициями и вложениями иных ресурсов, получив долю в 48 процентов. Кроме того, китайская сторона приобретет долю "Мегафона" в Mail.ru Group, которая составляет 10 процентов. В обмен на продажу "Мегафон" получит 24 процента доли в СП.

РФПИ приобретет 13 процентов активов совместного предприятия и станет его стратегическим участником. Еще 15 процентов получит Mail.ru Group. Компания передаст СП свой бизнес электронной коммерции.

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, предприятие станет лидером на российском рынке электронной коммерции. Партнерство "позволит объединить лидеров локального рынка с нашей глобальной экосистемой", заявил президент Alibaba Group Майкл Эванс.