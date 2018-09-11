Синоптики: Завтра будет до +27°С 11.09.2018, 15:26

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

12 сентября погоду Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь по северу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы по югу страны местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем по Витебской области порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня она составит от +19°С по северу до +27°С по югу республики. Атмосферное давление существенно не изменится.

13 сентября погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +17..+23°С, в южных районах +24..+27°С.

14 сентября Беларусь в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, лишь в южных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по югу республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +17..+24°С.

Внимание! В ближайшие дни во многих районах по юго-восточной половине Беларуси сохранится высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!