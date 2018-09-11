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Видеофакт: Водитель в Минске остановил оживленную улицу, чтобы помочь бабушке

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  • 11.09.2018, 15:49
  • 1,743

Бабушка решилась на переход улицы Кальварийской в неположенном месте и остановилась на половине пути.

Поток автомобилей был очень плотным. Неизвестно, сколько бы ей пришлось здесь стоять, если бы не очевидец, который пришел на помощь, сообщает abw.by.

Как раз в направлении движения очевидца образовался затор. Водитель остановил свой автомобиль, вышел из него, взял бабушку под руку, попросил автомобилистов подождать и перевел женщину через дорогу. Алексей, тот самый водитель, рассказал abw.by, что дело было в субботу.

"Сам не люблю, когда пешеходы переходят в неположенном месте, поскольку создают опасные ситуации на дороге. Но как быть, если уже половина пути пройдена? Бабушку жалко. Никто не пропускал, ходит она плохо, а до пешеходного перехода там далеко. Спасибо водителям, которые мне не сигналили и спокойно подождали полминуты. Давайте быть добрее!" - отметил Алексей.


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