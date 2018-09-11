Под Гомелем райпо заставило продавщиц взять в кредит холодильники 1 11.09.2018, 16:35

1,079

Архивное фото

Таким образом магазин покрыл крупную «недостачу».

Продавцы сельского магазина в деревне Цагельня Галина Анохова и Марина Маринчина обратилась в независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) за юридической помощью. Наниматель (Терюхский филиал Гомельского райпо) заставил их взять в кредит два холодильника и телевизор и оставить в магазине в счет погашения недостачи, пишет гомельская «Весна».

Получается, работницы сельмага за 3 месяца наторговали себе в убыток на 5100 ($2500) рублей. Продавцы убеждены, что их вины нет и намерены отстаивать свои интересы в суде.

«Наша вина, — говорит Галина Анохова, — только в том, что мы пошли на поводу своего начальства, которое даже справки для банковских кредитов сфальсифицировало, увеличив в два раза размер нашей получки. Сейчас я уплачиваю банку кредит, а оформленный на меня холодильник и телевизор начальство забрало на погашение недостачи».

«После того, как мы товаром погасили недостачу, нас уволили по соглашению сторон, хотя до этого статьей пугали. Мы уволились еще 31 июля, а райпо до сегодняшнего дня не рассчиталось с нами по июльской зарплате и не компенсировало неиспользованные дни трудовых отпусков», — жалуется профсоюзу Марина Маринчина.

Правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко говорит, что заседание суда Советского района Гомеля по иску продавщиц уже назначено на 19 сентября:

«В исковом заявлении мы просим взыскать с райпо окончательный расчет при увольнении, средний заработок за просрочку выплаты окончательного расчета исходя как раз из завышенного размера, указанного в справках для выдачи кредитов. Также мы поставили перед судом вопрос об истребовании холодильников и телевизора из чужого незаконного владения. После вступления продавщиц в профсоюз мы не допустим шантажа наших членов».

Леонид Судаленко подчеркнул, что это не первая недостача в Гомельском райпо. Ранее продавец Александра Громыко здесь «заработала» 21 миллион долга за 2,5 месяца работы. А когда профсоюз встал на защиту продавца, правление райпо заявило, что получая консультации от правовых инспекторов, материально-ответственные лица забудут об ответственности и наниматель никогда не избавится от такого порока как недостача.

Продавцы сельского магазина в Севрюках Анастасия Пидоренко, сестры Лидия и Виктория Лазаренко за 4,5 месяца наторговали себе в убыток на 3200 ($1680) рублей.

«Продавцы правильно говорят, если райпо не может навести у себя порядок, зачем им работать и так рисковать. Наниматель может, конечно, предложить работнику выплатить недостачу, а работник в свою очередь имеет право идти в суд и доказывать свою невиновность», - отметил профсоюзный юрист.