Поэт Дмитрий Быков впервые выступит с творческим вечером в Минске 11.09.2018, 16:49

Дмитрий Быков

Он прочитает поэзию и прозу, расскажет о малоизвестных моментах своей жизни и ответит на вопросы зрителей.

16 декабря в зале Дворца культуры профсоюзов состоится творческий вечер Дмитрия Быкова — поэта, писателя, журналиста, просветителя, одного из авторов проекта «Гражданин поэт», пишет tut.by. Это будет его первый творческий вечер в Минске.

Дмитрий Быков родился и вырос в Москве. Карьеру журналиста начинал в середине 1980-х в газете «Собеседник», параллельно работал учителем в школе, с 1991 года — член Союза писателей России. На сегодняшний день он является профессором кафедры мировой культуры и литературы МГИМО (У) МИД России, ведущим программ на телеканале «Дождь» и радио «Эхо Москвы».

Быков является автором романов, рассказов, поэзии, а также биографий Владимира Маяковского, Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Максима Горького. Его произведения неоднократно удостаивались Международной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких, премии «Национальный бестселлер» и других.

Одним из наиболее резонансных проектов с участием Дмитрия Быкова стал выходивший в интернете видеоцикл «Гражданин поэт», в рамках которого написанные им стихи в жанре политической сатиры, выдержанные в стилистике известных поэтов прошлого, читал Михаил Ефремов. Выпуски собрали миллионы просмотров на YouTube.

Впрочем, Быков — это не только награды и литературные труды, лекции и видеопроекты. Это, прежде всего, ироничный интеллектуал: талантливый, независимо мыслящий и готовый высказывать непривычные идеи и взгляды, смотреть под другим углом и побуждать к этому свою аудиторию. В рамках творческой встречи в Минске он прочитает поэзию и прозу, расскажет о малоизвестных моментах своей жизни и, конечно же, ответит на вопросы зрителей.

16 декабря — ДК профсоюзов — 19.00

Билеты: от 27,50 руб.