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«Свободу независимым блогерам и журналистам»

  • 11.09.2018, 16:58

В Минске провели акцию солидарности с независимыми журналистами и блогерами.

Освещая социальные конфликты и протесты без цензуры (что важно, из различных регионов), поддерживая информационно активистов, раскрывая бандитов (силовиков, чиновников, судей) и их беспредел, белорусские блогеры и независимые журналисты становятся главной угрозой для нынешней власти, пишет сайт «Революционное действие». Без их участия многие конфликты остались бы неразрешенными/незамеченными.

«Этой акцией мы выражаем солидарность со всеми самоотверженным и бескомпромиссным корреспондентами, блогерами, фрилансерами, которые действуют, несмотря на все нападки со стороны государства», - написали активисты.


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