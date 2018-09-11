Спасайся кто может

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11.09.2018, 17:09

Российскому рублю деваться уже некуда.

Рост российского рубля в 2016 сменился стабильностью 2017 года. Весной 2018 это стабильности пришел конец. Три мощных скачка — в начале апреля с 57 до 63, начале августа до 67,5 и начале сентября до 70,5 за доллар.

При этом власти делают вид, что ничего не происходит. Медведев заявляет, что вернул экономику к росту вопреки экономическому давлению, санкциям и этот рост не сопровождается внешней уязвимостью. Его министр экономразвития Орешкин лихо утверждает прогноз, в котором курс рубля на текущий год на уровне его начала, будто не было тройного скачка. А на 2024 год курс крепче, чем сейчас — 68 руб/долл. ЦБ не дает прогнозов, но грозит повышением ключевой ставки, что о многом говорит…

Ситуация во многом абсурдная. Цены на нефть на 4-летних максимумах, рубль — на 2-летних минимумах. Рубль выше 70 был в начале 2016, когда нефть была ниже $30 за барр. Сейчас она — под $80. В чем же дело? Почему рублю так плохо?

Первая причина — это, конечно, бездумная политика ЦБ. Не надо было давать рублю укрепляться после начала 2016 года. Надо было сохранить его на этом уровне, начав скупать валюту и пополнять свой валютный резерв. Т.е. делать ровно то, что начал вместо ЦБ делать минфин с опозданием — с 2017 года.

Есть большая и мало кем понимаемая разница между скупкой валюты минфина и ЦБ. Когда скупает валюту минфин — он делает это за счет наших налогов, за счет рублей, которые ранее собрал с экономики. Количество денег не увеличивается. Когда это делает ЦБ — он делает это именно за счет эмиссии, за счет увеличения денежной массы. Рост денежной массы — это стимул для роста экономики.

Вместо этого ЦБ с радостью воспринял приток спекулятивного капитала из-за границы по операциям carry trade. Было понятно, что это временное явление и рано или поздно он уйдет. Вот весной 2018 этот момент и пришел: отток капитала из страны резко усилился. Это связано с глобальным трендом стягивания капиталов со всего мира в США, который был спровоцирован последовательным ростом ставки ФРС.

Вторая причина — санкции. Все скачки рубля непосредственно связаны с введением или обострением обсуждения в США новых санкций в отношении России. Сегодня на повестке дня санкции в связи с делом Скрипалей и из-за возможного вмешательства российских властей в промежуточные выборы в США 6 ноября.

Совершенно очевидно, что политика ФРС носит долговременный характер, на годы. «Золотое времечко» carry trade прошло. А сила новых санкций напрямую связана с действиями российских властей (и прикормленных ими хакеров).

Вы думаете, что Путин отступит? Перестанет провоцировать проблемы в Сирии, на американских выборах, признает вину за сбитый малазийский «Боинг» или по делу Скрипалей? Ну вот и рынок от него этого не ждет и прогнозирует новый виток санкций как неизбежность.

Санкционные законы будут приниматься, скорее всего, уже новым составом Конгресса, где в нижней палате большинство отойдет демократам, которые вовсе не забыли и не простили Путина. Так что в ноябре-декабре обострение санкционной тематики легко прогнозируемо.

Несмотря на рекордно высокую нефть, низкий госдолг России, большие валютные резервы ЦБР, рубль ближайшей осенью и зимой будет падать. Деваться ему некуда. А ЦБ «ловить» его и тратить валютные резервы не будет, если только скачки рубля не перейдут мыслимые пределы.

Это означает, помимо всего прочего, что ни один рублевый инструмент не станет более доходным, чем просто наличный доллар… Начнется валютизация сбережений, которая еще более усилит падение рубля. Наиболее ушлые уже переводят сбережения в доллары, а доллары забирают из банков — во избежание…

Не стоит удивляться, если к концу года или к концу зимы мы увидим рубль по 80. А если санкции будут введены по «жесткому сценарию» — то и рекорды начала 2016 года (85+) могут остаться позади.

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