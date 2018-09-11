Троеморье должно сплотить ЕС и США 2 11.09.2018, 17:29

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В Брюсселе проходит конференция «Инициатива Троеморья: импульсы для европейского единства».

В Брюсселе проходит конференция «Инициатива Троеморья: импульсы для европейского единства», организованная Польским институтом международных отношений и германским Фондом Маршалла, передает «Радио Польша».

На форуме представители Польши и других государств, участвующих в инициативе «Троеморье», разъясняют, что проект не направлен против кого-либо и служит для построения более сплоченной Европы.

17-18 сентября в Бухаресте пройдет третий саммит стран Троеморья, на котором будут на высшем уровне представлены Польша, Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия.

В румынской столице будет создан специальный фонд Троеморья. Польша планирует финансировать его через Банк национальной экономики (Bank Gospodarstwa Krajowego). Средства ЕС также будут использованы для финансирования проектов Троеморья.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер впервые примет участие в саммите Трoeморья.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Трoeморье должно стать платформой для сотрудничества с Соединенными Штатами и обеспечить сплоченность Центрально-Восточной Европы в рамках более крупного евроатлантического целого.

В первый день саммита в Бухаресте Польша будет представлена президентом Анджеем Дудой, который вылетит из Румынии в Соединенные Штаты для встречи с президентом США Дональдом Трампом. На втором дне саммита в Бухаресте Польшу будет представлять премьер-министр Матеуш Моравецкий.