Шесть захватывающих книг, которые стали сериалами в 2018 году 11.09.2018, 17:38

Сериалы все больше входят в нашу жизнь и отвоевывают популярность у полнометражного кино.

Их создатели, видя «золотую жилу», ищут новые интересные сюжеты и часто находят их в книгах-бестселлерах.

«Новое время» предлагает ознакомиться с шестью книгами, которые были успешно экранизированы в 2018 году и уже собирают многотысячные аудитории поклонников по всему миру.

«Вульгарные одолжения»: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США. Морин Орт

(Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in U.S. Maureen Orth)

Книга рассказывает об убийстве в 1997 году модельера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. История громкого убийства, неудачного расследования и личности Кьюненена стала основой для второго сезона сериала канала FX Американская история преступлений.

Видоизмененный углерод. Ричард Морган

(Altered Carbon. Richard K. Morgan)

Через 300 лет смерть не является концом пути, ведь человеческое сознание можно загрузить в различные тела. Научно-фантастическая книга, а теперь и одноименный сериал, рассказывает о Такеши Коваче, бывшем солдате, который вынужден помочь в расследовании убийства самого богатого бизнесмена мира Лоренса Бэнкрофта. Экранизация оказалась столь успешной, что 10-серийный фильм продлили на второй сезон.

451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери

(Fahrenheit 451. Ray Bradbury)

Легендарный роман рассказывает о далеком будущем с репрессивным новым американским обществом, в котором люди сжигают книги, а не читают их. Телеадаптация книги была выпущена на канале НВО, а его премьера состоялась на Каннском кинофестивале. Несмотря на культовую первооснову, новая экранизация получила довольно сдержанные оценки аудитории и критиков.

Алиенист. Калеб Карр

(The Alienist. Caleb Carr)

Психологический триллер, исследующий богатство и крайнюю нищету, присутствовавшие в 1896 году в Нью-Йорке, в котором серийный убийца начинает убивать мальчиков. В захватывающем 10-серийном триллере снялись Люк Эванс, Даниэль Брюль и Дакота Фэннинг.

Маленькие женщины. Луиза Мэй Олкотт

(Little Women. Louisa May Alcott)

Роман и сериал рассказывают историю четырех сестер Марч, которые живут в Америке времен гражданской войны. По роману, написанном Олкотт в 19 веке, создавались пьесы, фильмы, мультфильмы, опера, а теперь и телесериал.

Острые предметы. Гиллиан Флинн

(Sharp Objects. Gillian Flynn)

В романе Флинн, автора книги Исчезнувшая (которая также получила успешную экранизацию), молодая журналистка Камилла Прикер возвращается в свой родной город, чтобы расследовать странную цепочку убийств. Книга стала основой для американского мини-сериала с Эми Адамс в главной роли.