Шок: Минобороны опубликовало проходные баллы в Военную академию

Шок: Минобороны опубликовало проходные баллы в Военную академию24
- 11.09.2018, 17:46
- 14,182
Цифры вряд ли вызовут у кого-либо оптимизм.
Сайт Министерства обороны приводит сведения о проходных баллах на факультеты Военной Академии, пишет nn.by.
Цифры вряд ли вызовут у кого-либо оптимизм.
Оказалось, из возможных 400 баллов для поступления в Военную Академию достаточно набрать:
|Специальность
|Проходной балл (конкурс)
|Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии
|100 (1,04)
|Управление танковыми подразделениями
|101 (1,05)
|Идеологическая работа в подразделениях ВС
|162 (1,33)
|Практическая психология в военном деле
|152 (1,13)
|Управление мотострелковыми подразделениями
|121 (1,2)
|Эксплуатация радиотехнических систем
|102 (1,11)
|Телекоммуникационные системы, эксплуатация автоматизированных систем обработки информации, эксплуатация автоматизированных систем управления
|107 (1,03)
|Телекоммуникационные системы, эксплуатация автоматизированных систем обработки информации, эксплуатация автоматизированных систем управления
|111 (1,08)
|Эксплуатация наземных систем вооружения, эксплуатация радиотехнических систем
|107 (1,04)
|Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (фронтовая, армейская авиация)
|174 (1,14)
Самыми высокими оказались баллы на специальности «Тыловое обеспечение войск» и «Радиоэлектронная разведка в интересах ГПК»* — 190 и 195 баллов соответственно.
* Полное название специальности: «Телекоммуникационные системы (радиоэлектронная разведка), эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов в интересах ГПК».