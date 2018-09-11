Шок: Минобороны опубликовало проходные баллы в Военную академию 24 11.09.2018, 17:46

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Цифры вряд ли вызовут у кого-либо оптимизм.

Сайт Министерства обороны приводит сведения о проходных баллах на факультеты Военной Академии, пишет nn.by.

Цифры вряд ли вызовут у кого-либо оптимизм.

Оказалось, из возможных 400 баллов для поступления в Военную Академию достаточно набрать:

Специальность Проходной балл (конкурс) Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии 100 (1,04) Управление танковыми подразделениями 101 (1,05) Идеологическая работа в подразделениях ВС 162 (1,33) Практическая психология в военном деле 152 (1,13) Управление мотострелковыми подразделениями 121 (1,2) Эксплуатация радиотехнических систем 102 (1,11) Телекоммуникационные системы, эксплуатация автоматизированных систем обработки информации, эксплуатация автоматизированных систем управления 107 (1,03) Телекоммуникационные системы, эксплуатация автоматизированных систем обработки информации, эксплуатация автоматизированных систем управления 111 (1,08) Эксплуатация наземных систем вооружения, эксплуатация радиотехнических систем 107 (1,04) Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (фронтовая, армейская авиация) 174 (1,14)

Самыми высокими оказались баллы на специальности «Тыловое обеспечение войск» и «Радиоэлектронная разведка в интересах ГПК»* — 190 и 195 баллов соответственно.

* Полное название специальности: «Телекоммуникационные системы (радиоэлектронная разведка), эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов в интересах ГПК».