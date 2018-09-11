Один из крупнейших банков Франции прочит дальнейший обвал гособлигаций РФ 11.09.2018, 17:52

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Инвесторов в локальные облигации России ждут новые трудности.

Инвесторов в локальные облигации РФ ждут новые трудности прежде, чем на рынке, просевшем на фоне санкционной риторики США и "ястребиных" комментариев центробанка, наметится передышка, ожидает Societe Generale SA, пишет finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Хотя Банк России, по прогнозу SocGen, воздержится от повышения ставки на заседании в пятницу, он может просигнализировать о готовности ужесточить политику в случае усиления инфляционных рисков. Между тем, несмотря на "кажущийся сбалансированным подход" американских конгрессменов к вопросу о санкциях против РФ на последних слушаниях, неопределенность вокруг того, какие именно ограничения будут утверждены в итоге, сохраняется и пока не оставляет поводов для оптимизма, говорится в обзоре Societe Generale.

"Учитывая текущую комбинацию факторов, ситуация на рынке локального суверенного долга РФ явно начинает складываться в пользу медвежьего сценария: возможно, с ралли облегчения в конце, но весьма болезненного до этого", - написали стратеги Юрий Тулинов и Феникс Кален.

Доходности облигаций федерального займа, подскочившие в прошлом месяце в свете активизировавшихся дискуссий о расширении санкций против России в США, продолжают расти в сентябре после заявления ЦБР о возможности обсудить ужесточение денежно-кредитной политики. SocGen видит потенциал у ставок на уплощение кривой доходности, считая текущие спреды, в частности на отрезке от двух до пяти лет, экономически неоправданными при негативном сценарии.

Центробанк, пообещавший не покупать валюту на рынке для Министерства финансов до конца сентября, скорее всего, будет воздерживаться от интервенций еще дольше, ожидают аналитики банка

"Повышение ставки останется для ЦБР экстренным инструментом, использование которого уместно лишь во время дестабилизирующих решений по санкциям / чрезвычайного оттока капитала / полного выхода ситуации на валютном рынке из-под контроля".

Размещение больших объемов ОФЗ на аукционах в ближайшие недели маловероятно, прогнозирует SocGen.