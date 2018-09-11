Мадридский «Реал» признали лучшим футбольным клубом Европы 11.09.2018, 17:55

Фото: EPA

Ассоциация европейских клубов (ECA) назвала лучшие клубы текущего года.

Ассоциация европейских клубов (ECA) признала мадридский "Реал" лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году. Как пишет gordonua.com, oб этом 11 сентября сообщила пресс-служба организации в Twitter.

На заседании генеральной ассамблеи организации, которая прошла в хорватском городе Сплит, также были названы победители в других номинациях.

Так, английские "Арсенал" и "Челси" признаны лучшими женскими командами года, австрийский "Ред Булл Зальцбур" был признан лучшим прогрессирующим коллективом, а бельгийский "Гент" получил награду за социальную работу.

В минувшем сезоне "Реал" в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов и занял третье место в чемпионате Испании.