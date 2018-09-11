Президент США Дональд Трамп выступил с мемориальной речью 11.09.2018, 18:33

Дональд Трамп

В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Президент США Дональд Трамп выступил сегодня с речью на церемонии в мемориальном парке в Шэнксвилле, штат Пенсильвания, недалеко от места крушения самолета United Airlines, передает “Радио Свобода”.

Он отдал дань памяти погибшим пассажирам рейса 93, назвав их героями, вступившими в противоборство со злом и "взявшими на себя ответственность за судьбу страны".

В США 11 сентября - день памяти по жертвам террористических нападений 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и штате Пенсильвания.

17 лет назад в результате действий террористов "Аль-Каиды", направивших угнанные пассажирские авиалайнеры в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в здание Пентагона, близ Вашингтона, погибли около трёх тысяч американцев и гражден многих других стран. Среди них и пассажиры четвёртого захваченного самолёта, разбившегося в штате Пенсильвания.

В Нью-Йорке сотни выживших и родственников погибших собрались на площадке, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. В небо будут направлены мощных луча света в память о погибших в двух небоскребах. В Пентагоне пройдут особые службы для семей погибших.