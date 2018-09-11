Видеофакт: В Дрогичине банда неизвестных нападает на водителей 31 11.09.2018, 19:01

9,671

Один из пострадавших сумел заснять нападавших на видеорегистратор.

Минский блогер, известный под псевдонимом Василий Телогрейкин, выложил на своем канале в YouTube видео нападения на водителя в Дрогичине.

По словам автора, группа неизвестных на автомобиле Opel Zafira терроризирует местное население.

Блогер добавляет, что с момента нападения прошло уже два месяца, однако наказания за содеянное до сих пор никто не понес.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.