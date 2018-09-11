Видеофакт: В Дрогичине банда неизвестных нападает на водителей

Видеофакт: В Дрогичине банда неизвестных нападает на водителей31
- 11.09.2018, 19:01
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Один из пострадавших сумел заснять нападавших на видеорегистратор.
Минский блогер, известный под псевдонимом Василий Телогрейкин, выложил на своем канале в YouTube видео нападения на водителя в Дрогичине.
По словам автора, группа неизвестных на автомобиле Opel Zafira терроризирует местное население.
Блогер добавляет, что с момента нападения прошло уже два месяца, однако наказания за содеянное до сих пор никто не понес.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.