закрыть
11 сентября 2018, вторник, 21:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Видеофакт: В Дрогичине банда неизвестных нападает на водителей

31
  • 11.09.2018, 19:01
  • 9,671

Один из пострадавших сумел заснять нападавших на видеорегистратор.

Минский блогер, известный под псевдонимом Василий Телогрейкин, выложил на своем канале в YouTube видео нападения на водителя в Дрогичине.

По словам автора, группа неизвестных на автомобиле Opel Zafira терроризирует местное население.

Блогер добавляет, что с момента нападения прошло уже два месяца, однако наказания за содеянное до сих пор никто не понес.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.


популярное за неделю

Мнение

С любовью из Парижа
С любовью из Парижа Леонид Новицкий
«Хартия» - это символ демократической Беларуси
«Хартия» - это символ демократической Беларуси Збигнев Глуза
Я и другие дипломаты начинали свой день с «Хартии»
Я и другие дипломаты начинали свой день с «Хартии» Сречко Джукич
На марше
На марше Наталья Радина