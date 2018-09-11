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Украина идентифицировала людей, которые помогли РФ аннексировать Крым

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  • 11.09.2018, 19:12
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Украинская прокуратура идентифицировала 900 участников так называемой «Самообороны Крыма».

Украинские правоохранители идентифицировали 900 участников так называемой «Самообороны Крыма», которые способствовали аннексии полуострова в 2014 году. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, в 2018 году сообщили о подозрении 74 представителям «Самообороны Крыма» и объявили их в розыск. Из них 8 человек участвовали в создании и финансировании незаконного формирования, 15 - командовали ротами и еще 41 человек участвовал в НВФ.

Луценко добавил, что на сегодня установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав «Самообороны Крыма». Также собираются доказательства участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций и нападениях на проукраинских активистов.


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