Лукашенко установил для чиновников «коррупционные лимиты»? 15 Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

11.09.2018, 19:20

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Оговорка диктатора о коррупции, которая бросает тень на всю систему.

На совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях Лукашенко сделал любопытную оговорку:

— С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло — почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной.

Обратимся на минуту к нашумевшему докладу председателя КГБ Валерия Вакульчика, который в конце июня обнародовал подробности скандального коррупционного дела. Позже в прессу стали попадать все новые и новые подробности.

По словам главы Комитета госбезопасности, функционеры Минздрава, а также представители государственных и частных фирм годами наживались на незаконных схемах поставок медоборудования и медикаментов. Речь идет о десятках миллионов долларов.

Из слов Лукашенко просится вывод о том, что на самом верху были осведомлены о масштабах происходящего в сфере. Но «принципиальная и жесткая задача» силовикам была поставлена только после того, как коррупция в медицине начала демонстрировать двукратный рост.

Возникает сразу несколько важных вопросов. Почему власти тянули с решением проблемы вплоть до того момента, как она перестала быть точечной и превратилась в системную?

Не означает ли это, что у чиновников есть определенная красная черта, предел допустимого обогащения за счет сомнительных схем, переступив которую они сталкиваются с риском попасть в очередной доклад спецслужб?

Если мы разделим на два озвученные на последнем совещании цифры, получится не менее впечатляющий результат: десятки высокопоставленных казнокрадов, миллионы долларов взяток и откатов. Но понадобилось еще несколько лет, чтобы силовики получили отмашку сверху.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»