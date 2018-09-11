Пресс-служба «Нью-Джерси»: Присмотритесь к белорусу Егору Шаранговичу 11.09.2018, 19:42

Егор Шарангович

Журналисты похвалили белорусского хоккеиста, который набрал в трех поединках три ассистентских балла.

Белорусский форвард Егор Шарангович хорошо проявил себя в рамках лагеря новичков «Нью-Джерси», с которым нападающий ранее заключил контракт новичка, передает «Прессбол».

Пресс-служба «Дьяволов» в материале по итогам матчей с новичками «Баффало», «Питтсбурга» и «Бостона» отметила белоруса, который набрал в трех поединках три ассистентских балла.

«Присмотритесь к проспекту Егор Шаранговичу, 20-летнему белорусу, который был задрафтован в 2018 году в пятом раунде под общим 141-м номером. У него сильное катание, он хорошо управлялся с шайбой. Шарангович участвовал во всех трех играх, выступал в первом, втором и третьем звеньях. В понедельник он отдал результативный пас, его третий в трех поединка», — говорится в материале на сайте «Нью-Джерси».

Лагерь новичков подошел к концу, многие из проспектов будут приглашены в основной кэмп «Дьяволов», который стартует 13 сентября.