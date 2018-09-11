Польша будет использовать хранилища газа в Украине 2 11.09.2018, 19:51

Польская компания PGNiG и «Укртрансгаз» подписали контракт о продолжении сотрудничества.

Польская нефтяная и газовая компания (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) будет впредь использовать газохранилища в Украине. Польская компания и украинский оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» подписали еще один контракт, передает «Радио Польша».

Компания PGNiG сообщила, что «продление контракта является результатом нашего интереса к украинскому газовому рынку, на котором мы пользуемся репутацией надежного поставщика».

Компания использует подземные хранилища газа в Украине с октября 2017 года. Доступ к ним разрешен для прямых коммерческих операций на украинском рынке.

Польская компания поставляет газ украинским получателям с августа 2016 года. К концу июня 2018 года PGNiG экспортировала в Украину более 1,27 миллиарда кубометров газа.