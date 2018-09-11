В Минске прошел вечер памяти Александра Кулинковича и Алеся Липая
- 11.09.2018, 20:01
Вечер памяти прошел вчера, 10 сентября.
Четвертого августа умер белорусский музыкант, лидер группы Neuro Dubel Александр Кулинкович, 23-го — основатель «БелаПАН» Алесь Липай. Вчера их друзья, коллеги, близкие собрались, чтобы почтить память ушедших, передает «Онлайнер».
— Дополнительные билеты продавались в кассе кинотеатра. Сбор от продажи передадим семье Саши Кулинковича, — уточнил организатор вечера Андрей Курейчик.