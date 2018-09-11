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В Минске прошел вечер памяти Александра Кулинковича и Алеся Липая

  • 11.09.2018, 20:01
Александр Куллинкович
фото: Татьяна Менская / Еврорадио

Вечер памяти прошел вчера, 10 сентября.

Четвертого августа умер белорусский музыкант, лидер группы Neuro Dubel Александр Кулинкович, 23-го — основатель «БелаПАН» Алесь Липай. Вчера их друзья, коллеги, близкие собрались, чтобы почтить память ушедших, передает «Онлайнер».

— Дополнительные билеты продавались в кассе кинотеатра. Сбор от продажи передадим семье Саши Кулинковича, — уточнил организатор вечера Андрей Курейчик.


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