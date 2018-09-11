В Смолевичах дети преодолевают опасную трассу пешком, потому что власти не дают автобус 1 11.09.2018, 20:25

По дороге в школу детям необходимо преодолеть опасную оживленную Борисовскую трассу.

К журналистам «Белсата» обратились жители микрорайона Криница в Смолевичах.

В этом году им не дали автобус, ни школьный, ни городской, – дети не могут добираться в школу и сад за 5 километров. После того, как журналисты на прошлой неделе пришли к чиновникам, ситуация сдвинулась с места.

Главное управление по образованию Миноблисполкома приказало дать школьный автобус, но только в понедельник, и в пятницу. А что же с остальными днями?

Некогда деревню Криница несколько лет назад указом диктатора включили в границы города Смолевичи, несмотря на то, что до, теперь уже, микрорайона несколько километров пустоши. До ближайшей школы 4,5 километра. В Кринице не ходит городской общественный транспорт, а в этом году не дали и школьный автобус.

«Каждый вечер нужно с кем-то договариваться. Например, с Ростиславом уже все занято. Или с Ариной Антиповой ездить, но из-за этого надо вставать а 6:30, а уроки а 8:20 начинаются», – рассказывает школьница Алиса Сермяжко.

Дорога до Смолевич не приспособлена для пешеходов. Освещения и тротуаров нет.

По дороге в школу детям необходимо преодолеть опасную оживленную Борисовскую трассу. В Кринице 27 учеников. В школе они проводят полдня. Ближайшее же учреждение имеет первую, вторую и среднюю смены.

«У меня три девочки. 8, 10, 12 лет. Разные смены: первая и вторая, дополнительно музыкальная школа, дополнительно художественная. Учатся они в Смолевичах. Я не могу выходить на работу, так как постоянно должна быть в разъезде: завези-привези», – говорит жительница Криницы Ольга Покровская.

Через Криницу идут частные маршрутки, которые обычно едут полные из Минска, поэтому часто не останавливаются. Приходится подолгу ждать. С нового учебного года школьный автобус для детей превратился в мечту.

«Выйти, сесть в автобус. А не шуровать вниз, переходить через М1, тратить деньги, чтобы доехать до школы, отучиться – и идти в центр, чтобы сесть снова на маршрутку и снова заплатить деньги, доехать до Криницы, снова подняться вверх», – говорит школьник Алексей Онискевич.

Больница, поликлиника, аптека: все в Смолевичах. Та же ситуация и с садиками. До ближайшего – 5 километров.

«Сын дома. В сад его также сложно отвезти. Также нужно утром или на попутке, или маршрутке. Поэтому мы пока дома», – говорит жительница Криницы Татьяна Урбан.

Выяснять обстоятельства проблемы мы направились к чиновникам.

В отделе образования комментировать на камеру отказались, но лично объяснили, что согласно 202 постановлению Совета Министров, они не имеют права использовать автобусы в черте города, иначе это будет нецелевое использование государственных средств.

Говорят, что городские дети должны ездить на городском транспорте. А то, что такого транспорта нет, – уже проблема не отдела образования, а райисполкома. На жалобы в райисполкоме жителям объяснили, что не могут пустить автобус, поскольку в Кринице нет условий для разворота городского транспорта.

«Мы обратились в Миноблиспоком, где наш райисполком сообщил, что у нас ведутся строительные работы разворотной полосы для автобуса, но при этом никаких строительных работ у нас нет», – говорит жительница Криницы Ольга Дорожко.

Теперь вопрос находится на контроле райисполкома. Когда проблема решится, жителям не говорят, а добираться надо уже сейчас.