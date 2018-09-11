Мы помним все 3 Леонид Невзлин, «Эхо Москвы»

11.09.2018, 20:30

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Леонид Невзлин

Глава Росгвардии может не рассчитывать на то, что его слова будут забыты или восприняты в качестве шутки.

Глава Росгвардии Виктор Золотов публично угрожает физической расправой оппозиционеру Алексею Навальному. К таким угрозам мы относимся серьезно. Золотов может не рассчитывать на то,что его слова будут забыты или восприняты в качестве шутки.

Сначала они угрожали Боре Немцову. Он получал угрозы от власти. Предупреждал, что это серьезно. И был убит.

Кто заказчик этого преступления?

Кто организатор?

Адвокаты не раз требовали допросить генерала Золотова и Рамзана Кадырова на предмет соучастия в организации этой политической расправы.

Они угрожали Ходорковскому. Теперь — Навальному. Золотов не мог записать обращение без санкции. Начальник у него давно один — Путин.

Я не верил до конца в схему Путин-Золотов-Кадыров в связи с убийством Немцова. Но они сами ее подтверждают. Золотов угрожает как минимум избиением Навальному, который раскрыл коррупционные схемы в Росгвардии.

Пресс-секретарь Путина Песков одобряет. Кадыров — поддерживает.

Выступлению Золотова можно было бы удивиться. Если не знать его биографию. Служба в КГБ.

Работа в охране Ельцина.

В начале 1990-х – работа телохранителем мэра Санкт-Петербурга Собчака.

Переход в телохранители «влиятельного питерского бизнесмена» Романа Цепова, известного своими связями с бандитскими группировками и дружбой с Путиным.

Какая честь офицера? Грозить физической расправой гражданскому лицу. Нет здесь ни чести, ни офицера. Есть только угрозы опричника.

Это — язык путинской власти.

Жириновский с охранниками избивает и оскорбляет участника протеста против пенсионной реформы. Охранник Путина угрожает тем же оппозиционеру Навальному.

Росгвардия и Золотов — представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Отбивную могут сделать из любого. Извращенное понимание чести и долга как способность избить и убить оппонента транслируется сверху вниз – от Золотова к каждому его подчиненному-«гвардейцу».

Какие представления о том, что дозволено, вылезут из подсознания многочисленных служащих Росгвардии?

Я выражаю поддержку Алексею Навальному в его противостоянии с преступниками из питерской ОПГ.

Граждане бандиты, считайте это моей личной угрозой.

Мы помним все.

Леонид Невзлин, «Эхо Москвы»