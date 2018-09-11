Геннадий Федынич: Экономика не может развиваться указами и распоряжениями 1 11.09.2018, 20:39

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Что стало с могилевским заводом, которому пару лет назад Лукашенко пообещал процветание.

Старейшее и некогда одно из ведущих промышленных предприятий страны – могилевская «Строммашина» – недолго жило новыми надеждами.

В 2015 году завод, изготовлявший оборудование и машины для индустрии стройматериалов и железобетонных шпал, а также башенные краны, признали банкротом. Сумма задолженности составляла более половины стоимости всего имущества завода.

Но в 2016-м предприятие посетил Александр Лукашенко и пообещал спасти завод. «Угробить «Строммашину» не получится», – заявил он.

UDF.BY сопоставил обещания и требования диктатора с тем, что имеется два года спустя.

Фото: president.gov.by

«Здесь будет мощный трудовой коллектив, который вы создадите сами»

В выступлении перед работниками «Строммашины» Александр Лукашенко обратил внимание, что на заводе осталось работать 1100 человек, но нужно стремиться к повышению численности до 1500:

«Могилевчане должны иметь возможность где-то трудоустроиться, на хорошем предприятии».

Месяц назад стало известно, что, несмотря на этой указание, на «Строммашине» продолжают сокращать работников. Пенсионеры, у которых скоро закончится контракт, получили уведомление о переводе на одночасовой рабочий день. По сути их вынуждали уволиться. А были еще работники, которые трудились на 0,5 и 0,25 ставки.

Из комментария нового антикризисного управляющего завода Сергея Гринкевича прессе можно было сделать вывод, что на заводе хотят избежать массовых увольнений, но план оптимизации численности работников осуществляется.

«Мы должны восстановить это предприятие. Чтобы оно было цветущим, как это было в свое время»

Обращаясь к уже бывшему министру промышленности Виталию Вовку, Александр Лукашенко также добавил:

«Запомните: «Строммашина это дело нашей чести».

Какова ситуация на заводе спустя два года? Весной при визите представителей Совета Республики в Могилев сообщалось, что завод работает лишь на треть своих мощностей.

В июле Совет министров в очередной раз продлил срок санации «Строммашины» до середины 2023 года. До этого после визита Лукашенко срок оздоровления уже продвевали на год, а затем еще на столько же.

А августе в уведомлениях работникам администрация указывала, что на предприятии «низкий объем производства» и «тяжелое экономическое положение».

«С завтрашнего дня вы попадаете под мой жесткий контроль»

Заявив об этом трудовому коллективу, Александр Лукашенко, вероятно, за два последующие года о «Строммашине» не вспоминал.

Федынич: «Экономика не может развиваться указами и распоряжениями»

Лидер Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич прокомментировал ситуацию на могилевской «Строммашине» и других подобных предприятиях.

«Экономика не может развиваться указами и распоряжениями. В неэффективные госпредприятия вливаются бюджетные деньги, но, к сожалению, ожидаемых результатов от этих действий нет. По разным причинам. То оборудуют заводы не теми технологиями, то после модернизации не обращают внимания на мотивирование работников», – сказал профсоюзный лидер.

Федынич считает, что за развитие предприятия должна, прежде всего, отвечать его администрация: «Указаниями сверху не сделаешь предприятие прибыльным и рентабельным. Сам завод должен думать, как работать и зарабатывать. Но, к сожалению, у руководителей на таких должностях напрочь отсутствует инициатива. Они боятся сделать что-то не так, что не понравится властям, и предпочитают работать по старинке. Эту ситуацию нужно исправлять».

Федынич считает, что при банкротстве и процедуре оздоровления завода государство должно реально позаботиться об устройстве работников – на этом или других предприятиях:

«Да, это не просто. Но если к этому не стремится, то все больше людей будет уезжать из страны на заработки. Пока же мы часто видим, что власти даже не понимают, куда уходят работники с убыточных предприятий».