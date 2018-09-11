Лукашенко поручил выделить Венесуэле 500 тонн сухого молока 4 11.09.2018, 21:01

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Белорусский диктатор решил «помочь» своему венесуэльскому коллеге.

Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе. Соответствующее распоряжение 11 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба правителя Беларуси.

Продукция будет произведена Лепельским молочно-консервным комбинатом и «Беллактом» по венесуэльским стандартам и содержать витамины A и D.

«Данное решение направлено на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию политического и делового сотрудничества, укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами», — говорится в сообщении.

В октябре 2017 года проходила информация, что Венесуэла задолжала белорусским компаниям несколько сотен миллионов долларов. В частности, Каракас не рассчитался с белорусскими партнерами за трактора, грузовики, строительство домов, ремонт военной техники. В рамках реструктуризации долгов обсуждалась бартерная схема. Была ли она реализована, неизвестно.