С 1 января «минималка» в Польше составит 522,5 евро 11.09.2018, 21:10

Фото с сайта wyborcza.biz

Правительство Польши утвердило размер минимальной зарплаты с 1 января 2019 года.

Правительство Польши постановило, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата составит 2250 злотых брутто (522,5 евро по курсу на 11 сентября 2018 года). Премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Совет Министров рекомендовал утвердить более высокую «минималку», чем планировалось, передает «Радио Польша».

Матеуш Моравецкий заявил, что установление минимальной заработной платы на более высоком уровне является еще одним доказательством того, что правительство выполняет свои обещания. Матеуш Моравецкий напомнил, что в конце правления предыдущей правительственной коалиции минимальная заработная плата составляла 1750 злотых.

Правительство Польши ввело также минимальную почасовую ставку оплаты работы — она увеличится с 13,70 до 14,70 злотых.

На заседании 11 сентября правительство рассмотрело проект постановления о размере минимальной заработной платы и минимальной почасовой заработной платы в 2019 году. Первоначально планировалось, что минимальная заработная плата составит 2220 злотых, а минимальная почасовая ставка — 14,50 злотых.