Как белорусский Робинзон живет в доме на воде, который построил сам 3 11.09.2018, 21:26

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ФОТО: Павел Садовский

Житель столицы год прожил на самодельном судне прямо на Минском море.

В то время, как цены на участки под Минском приближаются к стоимости столичных квартир, ребята строят плав-дома и живут там бесплатно. Realt.by побывал в гостях у современного Робинзона, который год прожил на самодельном судне прямо на Минском море.

ФОТО: Павел Садовский

Три года терзаний и три месяца работы

Алексей — парень скромный и серьезный, а потому фигурировать в статье согласился только за кадром. Два года назад в четыре руки с товарищем молодой человек сколотил настоящий дом на воде. Для того чтобы решиться на строительство хаусбота, парню понадобилось три года, для того, чтобы реализовать проект — три месяца.

— Самое трудное было начать. Несколько лет я грезил о строительстве плав-дома, изучал литературу, путешествовал, но не решался. В 2016-м появилась финансовая возможность воплотить мечту в жизнь, и мы рискнули. На пару с товарищем собрали дом с нуля. Строили на диком пляже в Лапоровичах, прямо на земле, жили там же в палатках. Помню первый день — нагрузили фуры материалами и инструментом, а местность затопило. Фура встала за несколько километров до пляжа, дальше никак, кругом паводки. Что делать? Выгрузили прямо на дороге. Весь день искали, как довезти — в итоге наняли самосвал, несколькими ходками по уши в грязи добрались. Выгружая материал прямо в воду, чуть не плакал от отчаяния, на утро встал с чистой головой и приступил к работе, — вспоминает хозяин судна.

ФОТО: Павел Садовский

Изначально планировалось построить небольшой домик, но в ходе работы парни вошли во вкус. Проект менялся по ходу строительства, и сегодня необычный для Беларуси объект даст фору многим дачам под Минском. На судне есть спальня, гостиная, укомплектованная кухня, беседка с просторной террасой и даже сауна с душем и санузлом.

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

В качестве фундамента в плав-доме выступает понтон. Отопление -- с помощью двухконтурного газового котла, батареи разведены по всему первому этажу. Электроснабжение возможно с берега или генератора, который установлен на борту. На палубе и в комнатах разведено электричество, есть освещение. На окнах установлены стеклопакеты. Вода на борт поступает прямо с озера, поэтому на судне установлена система очистки и фильтрации. Пить ее, конечно, не рекомендуется, но для бытовых нужд — в самый раз. Несмотря на сезон цветения, из крана льется чистая прозрачная вода.

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

По правилам судостроения хаусбот максимально эргономичен. Так, небольшая площадь плав-дома компенсируется грамотным распределением пространства и многофункциональной мебелью. В основании кровати — ящики, лавки с функцией хранения, вдоль стен вместительная встраиваемая мебель.

ФОТО: Павел Садовский

Второй уровень плав-дачи занимает неотапливаемая беседка и большая терраса. При желании верхний уровень можно утеплить.

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

Земельные и транспортные налоги на плав-дома не распространяются

Управляется хаусбот с рубки, для тяги установлен мощный двигатель Yamaha. Как и для любого транспортного средства, шкиперу необходимо иметь соответствующие права. Плюс в том, что в отличие от авто-сегмента, никакими транспортными налогами владение плав-дачи на сегодня не облагается. Объект зарегистрирован как тихоходное транспортное средство.

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

Где и как хранить плав-дачу — дело собственника. Реальных варианта два — на организованной охраняемой стоянке за деньги или дикарем, но бесплатно. Алексей пришвартовывается на одном из диких пляжей Минского моря, недалеко от гостиничного комплекса «Ривьера». Со слов молодого человека, стоять можно там, где нет запрещающих знаков и ты никому не мешаешь.

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

Алексей прожил на судне год. Главное, советует молодой человек, выбрать хорошее место на зимовку, так как море замерзает и перебраться в другое место возможности не будет. По комфорту и качеству жизни судно сопоставимо с дачей. От постоянной жизни на борту устаешь, куда интересней пользоваться плав-дачей по выходным.

ФОТО: Павел Садовский

Последнее время Алексей вынужден жить за границей, а потому плав-дом появился в продаже на Realt.by.Со слов хозяина, об окупаемости речи не идет. 70 тысяч долларов, за которые объект выставлен в продажу, не покроют даже затраты на материалы. В реализации проекта парню помогает друг Петр, также известный как создатель плавучей дачи, о которой мы рассказывали в прошлом году.

ФОТО: Павел Садовский

ФОТО: Павел Садовский

Петр отмечает, что проект был тестовый. Продажа дачи рассматривалась в качестве изучения спроса: в каком контексте это предложение более востребовано — с точки зрения покупки или аренды. Эксперимент показал: пока что белорусы не готовы к таким предложениям. На покупку дачи не решился никто, а вот краткосрочной арендой объекта люди интересуются.

ФОТО: Павел Садовский

В проекте друга Петр видит большую инвестиционную привлекательность:

— Плав-дом Алексея — это комфортное жилье и готовый бизнес разом. Я вижу, что этот проект очень перспективный. Даже сейчас, когда его нет в рекламе, а информация распространяется только сарафанным радио, на аренду плав-дома выстраиваются очереди. Снять хаусбот дешевле, чем яхту, которая по уровню комфорта явно уступает. Здесь есть жилая комната, зона отдыха, гостиная, сауна, укомплектованная кухня — все для полноценного отдыха небольшой компании, но у Алексея нет желания заниматься сдачей, он строился для себя. Грамотный подход, интернет-маркетинг, и это будет полноценный бизнес со 100% загрузкой.

ФОТО: Павел Садовский

— Мне вообще непонятно, почему в Беларуси — в крае блакiтных азер — это интереснейшее направление совершенно не развито. Та же Польша далеко шагнула вперед. На Мазурских озерах, которые не больше Браславских, вода аж кипит от количества яхт. У нас все тихо. Именно там я впервые увидел плавучий домик и загорелся мечтой воплотить что-то подобное на родине. Леша шагнул еще дальше, объединив жилой дом, сауну и корабль. На сегодня — это лучшая альтернатива загородной жизни.

ФОТО: Павел Садовский