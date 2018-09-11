Сколько еще бобику? Александр Немец, kasparov.ru

11.09.2018, 21:40

Запас прочности путинского режима почти исчерпан.

Снова будет много цифр, но без них не понять главные тенденции и, в конечном счете, надвигающийся крах путинского режима.

Базовая причина ослабления рубля и московской биржи

Для начала посмотрим, как развивались события на Московской бирже в понедельник 10 сентября:

– Курс доллара вырос с 69,9 рубля в пятницу до 70,57 в понедельник 10 сентября. Одновременно евро "подпрыгнул" с 80,8 до 81,83 рубля. В результате оба показателя вплотную приблизились к локальному максимуму, достигнутому в начале февраля 2016 года (в тот момент баррель нефти WTI на нью-йоркской бирже впервые за многие годы на несколько дней упал ниже 30 долларов). Курс доллара 10 сентября оказался примерно на 25% выше, чем в конце декабря 2017 года. И это несмотря на стабильно высокие и даже растущие мировые цены на углеводороды!

– Главный биржевой показатель Московской биржи РТС упал на 1% до 1044 и оказался на 20% ниже, чем в конце марта (когда имел место локальный максимум в 1250).

В понедельник нефть WTI упала на треть процента до 67,5 доллара за баррель, чуточку упал и главный биржевой индекс Доу Джонс. Но, разумеется, не этими факторами объясняется быстрый рост обменных курсов доллара и евро, продолживший тенденцию четверга-пятницы прошлой недели. Под западными санкциями и по причине "внутренней деградации" слабеет сам путинский режим, и это главная причина происходящего.

Мнения московских экспертов

Вот, например "Прогноз доллара и евро на 10-16 сентября", который дала эксперт брокерской фирмы InvestFuture Кира Юхтенко. Обычно она занимает осторожно-конформистскую позицию типа "Центральный Банк и Минфин контролируют ситуацию, оснований для паники нет, больших перемен не будет". Еще несколько дней назад она утверждала, что к концу сентября доллар ни в коем случае не достигнет 70-рублевой отметки, да и до конца года серьезного удорожания доллара не произойдет.

А вот в понедельник эксперт Юхтенко заговорила по-другому:

"Возникло принципиально новое состояние рынка рубля и российских акций: под влиянием западных санкций и других факторов "линия обороны рубля" прорвана, ситуация ускоренно меняется к худшему, еще до конца сентября может быть достигнут уровень 72 рубля за доллар... или больше".

Полуофициальный сайт 1prime.ru высказался еще жестче:

В понедельник доллар и евро обновили максимумы с марта и февраля 2016 года. Рублевая цена нефти колебалась выше (рекордной) отметки 5450 тысячи рублей за баррель сорта Brent. Попытки ЦБ РФ стабилизировать рубль провалились. (Уже) до конца недели курс доллара может повыситься до 72 рублей.

Сейчас выделяется два ключевых фактора ослабления рубля при относительно высоких ценах на нефть. Во-первых, это рост воздействия геополитического фактора. Опасения по поводу возможных санкций в отношении российских (государственных ценных бумаг) ОФЗ и потенциальные ограничения на (работу) госбанков (с долларом) заставляют инвесторов играть против рубля и провоцируют отток капитала.

Вторым драйвером снижения курса рубля остается общее негативное отношение инвесторов к валютам развивающимся стран. Валютный кризис в Турции и Аргентине запустил коллективную цепную реакцию, которая затронула многие страны (включая РФ). Перед ЦБ РФ в этих условиях стоит непростая (почти невозможная) задача: нужно сбить панику на рублевом рынке и обваливающихся гособлигациях.

Если же санкции будут вводиться по максимально негативному сценарию (запрет работы долларом для 6 или 7 главных госбанков РФ и запрет на покупку новых ОФЗ РФ), то до конца сентября в момент паники допустимы и уровни 75-76 рублей за доллар.

Думаете, это самый пессимистический сценарий? Ошибаетесь!

Эксперт Владимир Лeвченко на Youtube-канале "Verniкov-100" в воскресенье 9 сентября высказался откровеннее прочих: "К весне 2019 года курс доллара достигнет 140 рублей!". Дня за четыре до этого самые скверные оценки Левченко не превышали "100 рублей за доллар".

Но самый скверный прогноз дал эксперт Евгений Черных: "Курс доллара (до конца года) будет 200 рублей. Он будет обеспечен (по крайней мере, на 90%) за счет введения максимально жестких западных санкций, связанных с делом Скрипалей."

Что в реальности, сейчас и в ближайшей перспективе?

Несколько недель назад, в середине августа, когда доллар колебался на уровне 67-68 рублей, в статье "Трамп, рубль и прочее", я утверждал (и сильно осторожничал), что к концу сентября доллар достигнет 70-рублевой отметки, а к концу декабря 2018 года за доллар в Москве будут давать не меньше 80 рублей.

Какой же прогноз дать сейчас? Отвечу так:

Запас прочности путинского режима почти исчерпан. Речь идет об исчерпании финансовой прочности, экономической прочности, социальной прочности. Про науку, высокие технологии и образование с медициной так и упоминать неприлично. Крали, крали много лет и все разворовали. Остались одни голые стены, да и те в трещинах. Все-таки "здание путинского режима" могло бы держаться еще несколько лет. Да вот приспели действительно жесткие западные экономические санкции... и здание, скорее всего, обрушится за год или раньше.

И когда финансовый аналитик Степан Демура заявляет: "(Путинский) бобик сдох и больше не оживет", я ему верю. Больше того, я знаю, что он прав.

Вот теперь я жду, что до конца сентября доллар вырастет до 75 рублей, а к концу года до 100. Одновременно индекс РТС упадет ниже 1000 и, может быть, до 900. А свистопляску, которая начнется в 2019 году, я и описывать не берусь.

Александр Немец, kasparov.ru