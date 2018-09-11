SEHA-лига: БГК в гостях победил сербский «Железничар» 11.09.2018, 21:50

Брестчане праздновал третью победу подряд на турнире.

В Нише состоялся матч группового этапа СЕХА-лиги между местным «Железничаром» и брестским БГК имени Мешкова, передает «Прессбол».

Белорусский чемпион не без труда добился третьей подряд победы на турнире — 32:30.

Железничар — БГК им. Мешкова — 30:32 (15:19)

Таблица: Вардар — 9 (3), БГК — 9 (3), Нексе — 9 (3), Загреб — 3 (2), Татран — 3 (3), Стяуа — 3 (1), Войводина — 3 (2), Извиджач — 0 (3), Металург — 0 (3), Железничар — 0 (3).