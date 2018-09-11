закрыть
11 сентября 2018, вторник, 22:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

SEHA-лига: БГК в гостях победил сербский «Железничар»

  • 11.09.2018, 21:50

Брестчане праздновал третью победу подряд на турнире.

В Нише состоялся матч группового этапа СЕХА-лиги между местным «Железничаром» и брестским БГК имени Мешкова, передает «Прессбол».

Белорусский чемпион не без труда добился третьей подряд победы на турнире — 32:30.

Железничар — БГК им. Мешкова — 30:32 (15:19)

Таблица: Вардар — 9 (3), БГК — 9 (3), Нексе — 9 (3), Загреб — 3 (2), Татран — 3 (3), Стяуа — 3 (1), Войводина — 3 (2), Извиджач — 0 (3), Металург — 0 (3), Железничар — 0 (3).


популярное за неделю

Мнение

С любовью из Парижа
С любовью из Парижа Леонид Новицкий
«Хартия» - это символ демократической Беларуси
«Хартия» - это символ демократической Беларуси Збигнев Глуза
Я и другие дипломаты начинали свой день с «Хартии»
Я и другие дипломаты начинали свой день с «Хартии» Сречко Джукич
На марше
На марше Наталья Радина