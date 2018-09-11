США поддержали Украину в создании поместной церкви 11.09.2018, 21:55

США поддерживают Украину в вопросе создания единой Украинской автокефальной православной церкви.

Об этом заявил посол Соединенных Штатов по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек во время встречи с Петром Порошенко в Киеве, сообщает liga.net.

Порошенко ознакомил посла с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской автокефальной православной церкви. Президент Украины поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе.

«В свою очередь, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую Автокефальную Православную Церковь», - сказано в сообщении.

Также Порошенко привлек внимание представителя США к многочисленным свидетельствам нарушений прав и свобод человека, в частности религиозной свободы, на оккупированных Россией украинских территориях.

Собеседники подчеркнули необходимость жесткого ответа на системные преследования в оккупированном Донбассе и Крыму украинских верующих УПЦ КП, Украинской греко-католической церкви, представителей других вероисповеданий.

31 августа сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято и процессы запущены.