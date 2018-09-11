В Березине поймали пиранью
- 11.09.2018, 22:06
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Населяющая водоемы южно-американского континента пиранья каким-то образом попала в Беларусь.
В Светлогорске рыбак-любитель выловил из Березины пиранью. Раньше, как сообщил местный телеканал «Ранак», самым серьезным хищником в местных водах была щука.
Необычный улов мужчина принес в Межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира. Там и определили, что похожая на карася зубастая рыба с колючими плавниками — пиранья. В инспекции говорят, что это частный случай.
Однако, как напоминает телеканал, месяцем ранее в одном из озер Брестской области также выловили пиранью.