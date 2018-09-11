закрыть
12 сентября 2018, среда, 1:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

В Березине поймали пиранью

  • 11.09.2018, 22:06
  • 2,631
иллюстрационное фото

Населяющая водоемы южно-американского континента пиранья каким-то образом попала в Беларусь.

В Светлогорске рыбак-любитель выловил из Березины пиранью. Раньше, как сообщил местный телеканал «Ранак», самым серьезным хищником в местных водах была щука.

Необычный улов мужчина принес в Межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира. Там и определили, что похожая на карася зубастая рыба с колючими плавниками — пиранья. В инспекции говорят, что это частный случай.

Однако, как напоминает телеканал, месяцем ранее в одном из озер Брестской области также выловили пиранью.


популярное за неделю

Мнение

С любовью из Парижа
С любовью из Парижа Леонид Новицкий
«Хартия» - это символ демократической Беларуси
«Хартия» - это символ демократической Беларуси Збигнев Глуза
Я и другие дипломаты начинали свой день с «Хартии»
Я и другие дипломаты начинали свой день с «Хартии» Сречко Джукич
На марше
На марше Наталья Радина