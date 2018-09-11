Российских военных ограничат в соцсетях, «чтобы не писали лишнего» 4 11.09.2018, 22:16

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Минобороны России хочет на законодательном уровне запретить военным писать в соцсетях.

Минобороны России предлагает на законодательном уровне прописать, о чем можно военным сообщать в соцсетях, а о чем нет. Ранее по постам во "ВКонтакте" расследователи выясняли, откуда была привезена установка "Бук", из которой сбили пассажирский самолет на Донбассе, пишет ВВС.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию о себе и других военных, с помощью которой можно либо раскрыть их "ведомственную принадлежность", либо сделать вывод, чем они заняты на службе.

Как с этим будут бороться?

Если законопроект будет принят, военным запретят размещать в СМИ и соцсетях видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию о себе и других военнослужащих, о своей служебной деятельности и работе сослуживцев, о месте дислокации, а также о деятельности подразделений, где они проходят военную службу.

Минобороны при этом утверждает, что будет соблюден баланс между потребностью военнослужащих в свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности.

Тем, кто нарушит эти требования, будет грозить дисциплинарная ответственность (наказывать должен командир). А контрактникам - досрочное увольнение со службы.

После Донбасса

Публикация военнослужащими своих данных в соцсетях приводила к утечкам данных. В 2014 году странички некоторых солдат в соцсети "ВКонтакте" позволили получить подтверждения присутствия российских военных на Украине, напоминает РБК.

Данные из соцсетей в своих расследованиях использовала международная группа Bellingcat, которая пришла к выводу, что Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

В докладе группы поименно назывались те, кто, по мнению Bellingcat, несет ответственность за принятие решения и запуск ракеты в пассажирский самолет: командир бригады, командир 2-го дивизиона, в состав которого могла входить пусковая установка.

С 2013 года 53-й бригадой командует полковник Сергей Мучкаев. Свои аккаунты в социальных сетях полковник Мучкаев удалил после публикаций Bellingcat.

В паблике войсковой части №32406 в социальной сети "ВКонтакте" можно было найти фотографии почетных грамот за подписью Мучкаева, которые публикуют родственники военнослужащих.