Загадка от NASA: найдите среди старых сковородок спутник Юпитера 9 11.09.2018, 22:19

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На восьми фото старые сковородки, а на одной - спутник Юпитера.

Европа, спутник Юпитера, обнаружена в 1610 году Галилео Галилеем. На протяжении столетий за Европой велись всесторонние наблюдения телескопами, а начиная с семидесятых годов двадцатого века космическими аппаратами.

По размерам уступая Луне, Европа состоит в основном из силикатных пород, а в центре содержит железное ядро. Поверхность состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе; на ней очень мало кратеров, но много трещин. Легко заметная молодость и гладкость поверхности привели к гипотезе, что под ней находится водяной океан, в котором не исключено наличие микроскопической жизни. Вероятно, он не замерзает благодаря приливным силам, периодические изменения которых вызывают деформацию спутника и, как следствие, нагрев его недр. Это же служит причиной геологической активности Европы. У спутника есть крайне разреженная атмосфера, состоящая в основном из кислорода. Интересные характеристики Европы, особенно возможность обнаружения внеземной жизни, привели к целому ряду предложений по исследованиям спутника.

Теперь загадка:

Перед вами девять фотографий. На восьми старые сковородки, а на одной Европа, спутник Юпитера.

Сможете найти?