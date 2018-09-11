В Красный костел привезли новые колокола 2 11.09.2018, 22:38

1,003

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Колокола были куплены на пожертвования прихожан.

Реставрация Красного костела в самом разгаре, идут работы над внешним видом здания. Строители почистили стены, двери и окна, заменили кровлю… В планах – установить на костеле колокола. До того были лишь электрические, их установили в прошлом году и использовали куранты, ради звона в определенное время, пишет kp.by.

Перед тем, как их установить, нужно будет провести экспертизу

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

В костел уже привезли три новых колокола, их отливала польская фирма. Деньги на новые колокола собирали прихожане, как говорится, всем миром. В костеле говорят, что собрать нужно было 70 тысяч евро.

Новые костелы обошлись в 70 тысяч евро

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Пока неизвестно, когда именно над площадью Независимости зазвучит колокольный звон. В костеле уточняют, что прежде чем установить колокола, нужно провести экспертизу, насколько башни смогут выдержать их, и какой получится звук.