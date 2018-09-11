«Надеюсь, скоро отпразднуем и главное событие для всей Беларуси!» 11.09.2018, 22:59

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Читатели поздравляют Charter97.org с юбилеем.

Ровно 20 лет назад в интернете появился сайт «Хартия-97». С самого утра читатели активно поздравляют Charter97.org с юбилеем.

Вашему вниманию представляем лишь некоторые комментарии читателей по поводу юбилея независимого сайта:

«От всего сердца поздравляю всех хартийцев с юбилеем. Желаю успехов в вашей нелегкой работе и всего вам наилучшего. Здоровья и плодотворной работы на благо своего народа. Победа будет за нами!!!»

«Хартия» - это свежий взгляд на события, эксклюзивная подача, наиболее острые проблемы. Десятилетия популярности и миллионы читателей - все это говорит о большом таланте вашей команды, ее умении найти дорогу к умам и сердцам тех, кто вас искренне любит. В основе ваших публикаций всегда лежит достоверная и проверенная информация».

«Віншую! З Юбілеем! Дзякуй Вам за Вашу працу!»

«Гремит лишь то, что пусто изнутри… «Хартия» не гремит, а последовательно и смело доносит правду всем свободным людям в несвободной Беларуси и за ее пределами!С пасибо Вам!!!»

«Поздравляем! Всего Вам доброго успехов и процветания, с Вами мы знаем больше правды. Удачи Вам!»

«Хартию с юбилеем ! Примите поздравления от читателей из Бельгии. Успехов в работе, хороших новостей и здоровья всем сотрудникам сайта! Жыве Беларусь!»

«Верым! Можам! Пераможам! Лукашэнка, сыходзь!»

«Верная подвигу освободителей Беларуси от немецко-фашистской оккупации, Хартия в свои 20 лет на передовой фронта борьбы с подло-ползучим, кровожадным и гадким лукашизмом. Жыве Беларусь вместе с Хартией!»

«Хартии» наилучшие поздравления! Надеюсь, что скоро отпразднуем и главное событие для всей Беларуси!»

«Уважаемая, Наталия, любимая «Хартия», поздравляем с юбилеем. Вы, светлый луч…»

«Мы с вами! Любим, ценим, поддерживаем! Спасибо за правдивую информацию, без которой можно было свихнуться в этом зазеркальном мире».

«Хороший сайт, он меня выводит из депрессии».

«С годовщиной, мои роднeнькиe! С праздником, Наташа! Я нe просто вас люблю - я с вами живу. Нe всeгда согласна - иногда хочется спорить, сказать своe. Но ведь так всегда в сeмьe, гдe всe дорожат друг другом, уважают друг друга. Ребята, продолжайте, развивайтесь, растите! И я потянусь за вами».

«Присоединяюсь ко всему вышесказанному. «Хартия», с Днем Рождения! Огромное спасибо вам, что вы есть! Наталья, Вам за Ваше мужество низкий поклон. Жыве Беларусь!!!»

«Низкий поклон Вам за эту многотрудную и ответственную работу, требующую мужества и самоотречения! Уверен, что в уже близком будущем нашей страны, когда силы света восторжествуют над убогим людоедским мордором, когда будет стоять вопрос о декоммунизации, «Хартии-97» нужно будет поставить памятник, я бы пригласил Шемякина для этого, и вместо снесенного людоеда ленина на площади поставить этот монумент! Вива ла Беларусь!!! P.S. Читаю «Хартию» с 1-го дня основания и ставлю наивысшую оценку, молодцы, так держать!!!»

«Чытаем «Хартыю» і чытаць будзем, нягледзячы на ўсе блакіроўкі Дзякуй, «Хартыя», за вашу працу! Дзякуй за магчымасць высказацца на форуме, у каментах, і убачыць, што думаюць беларусы пра падзеі ў РБ і ў свеце. Магчымасць падзяліцца сваімі думкамі і пачуць адзін аднаго - гэта вельмі падтрымлівае. І аб'ядноўвае. Ведаеш, што ты не адзін непакоішся, гледзячы на тое што адбываецца ў «краіне для жыцця». «ВЫ ЛЕПШЫЯ!»

«А ведь «Хартия» - это уже островок будущей свободной Беларуси. Вы в будущем, а реальная Беларусь глубоко в прошлом. Учите и информируйте белорусов оттуда, из будущего нашей страны».

«20 лет - все только начинается. Впереди будет еще очень много интересного. И для сайта, и для читателей и для Беларуси. Успехов в работе».

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com