Никол Пашинян приказал разоружить «спецслужбы» олигархов 12.09.2018, 7:32

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Никол Пашинян

Фото: РИА «Новости»

Они прослушивали разговоры глав правоохранительных органов Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал Службе национальной безопасности (СНБ) провести обыски в "специальных службах" олигархов и разоружить их из-за публикации аудиозаписи разговора директора СНБ с начальником Специальной следственной службы. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Пашинян заявил, что прослушивание глав правоохранительных органов является "заговором и преступлением против государственности" Армении. Он распорядился найти организаторов этого заговора, чтобы они понесли ответственность за свои действия.

По словам главы правительства Армении, рейды по ликвидации "спецслужб", созданных олигархами и некоторыми чиновниками, которые завезли в страну незаконные прослушивающие устройства, а также по разоружению так называемых "телохранителей", состоящих на службе у олигархов, должны начаться уже сейчас.

В распространенной 11 сентября в Интернете аудиозаписи телефонного разговора, подлинность которой подтвердил глава СНБ, в частности, говорится о том, что один из судей позвонил директору СНБ и спросил, какое решение следует принять по вопросу меры пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в рамках дела "1 марта" в свержении конституционного строя.