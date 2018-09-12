Игорь Криушенко: 0:0 с Молдовой – не самый плохой результат 12.09.2018, 7:37

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси посетовал на «зажатость» своих подопечных.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко расценил выездную ничью с командой Молдовы (0:0) в поединке второго тура Лиги наций как не самый плохой результат, сообщает tut.by.

— Игра шла с переменным успехом. В какие-то моменты хозяева владели инициативой, в какие-то — мы. Были подходы к воротам, но моментов создали не много. Чувствовались напряжение и ответственность матча. Наверное, обе команды понимали, что игра шла до гола. К сожалению, забить не удалось, однако и атакующие действия не совсем нам удались в этом поединке. Так что результат закономерный.

— Второй тайм команда провела лучше первого. Что сказали игрокам в перерыве?

— Мне просто показалось, что в первом тайме ребята были немного зажаты. Попросил, чтобы они немного расслабились. Особенно в зоне атаки. Важно было поймать кураж, наладить взаимодействие. Возможно, эти слова ребят немного раскрепостили.

— После первого матча с Сан-Марино белорусская пресса записала вашу команду в явные фавориты группы. Это помешало подготовке к этому матчу?

— Не знаю. Не читал хвалебных материалов и настраивал команду на серьезный матч. Смотрел с командой игру молдаван с люксембуржцами, и до счета 2:0 там шла равная борьба. Забитые мячи — стечение обстоятельств. Только потом команда развалилась. Поэтому мы ожидали, что будет достаточно тяжело. Однако в атаке сыграли ниже своего потенциала. А фаворитский статус… На бумаге можно что угодно расписать и чемпионами мира стать. Но все решается на футбольном поле.

— Ничья — положительный результат для вас?

— Ничья на выезде — не самый плохой результат. Сборная Молдовы, насколько знаю, ставит задачу выйти из группы. Но все еще в наших руках.

— Чем еще, кроме действий в атаке, недовольны?

— Чувствовалась какая-то зажатость. Необходимость результата немного давила на ребят. Пытались снять напряжение с ребят, но не смогли. К тому же плотно и жестко в обороне сыграл соперник, старался перекрывать все зоны.