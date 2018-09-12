Российские банки скрывают убытки от коллапса долгового рынка 12.09.2018, 7:57

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Об этом свидетельствует нетипичный ход операций.

Обвал на рынке российского государственного долга, стремительно теряющего зарубежных инвесторов, породил убытки на балансах российских банков, которые на конец июня держали в облигациях правительства РФ почти 3 триллиона рублей, пишет finanz.ru.

Не желая показывать потери от обесценения, которые могут достигать 300 млрд рублей с начала апреля, банки, по всей видимости, выводят ОФЗ с балансов как "токсичный актив".

Об этом свидетельствует нетипичный ход операций кредитных организаций с ЦБ и Минфином, указывает в обзоре во вторник Райффайзенбанк.

Банки наращивают задолженность по дорогим кредитам от ЦБ, но при этом отказываются от денег Минфина, которые стоят существенно дешевле.

Так, в первую неделю сентября центробанк залил в банковскую систему 425 млрд рублей дополнительных обеспеченных кредитов под 8,25% годовых.

В то же время 600 млрд рублей от Минфина, которые тот предлагал на аукционе в понедельник, остались невостребованными: хотя эти деньги стоят 7,25% годовых, банки взяли всего 2,3 млрд рублей.

Разница двух операций в том, что ЦБ кредитует под обеспечение из широкого списка ценных бумаг, а для получения денег из бюджета банкам нужно в качестве залога предоставить именно облигации федерального займа.

По всей видимости, у банков просто не оказалось достаточного объема свободных ОФЗ. Вероятно, они выводят суверенные облигации с баланса, перемещая их на балансы управляющих компаний, чтобы избежать отрицательной переоценки, отмечают аналитики Райффайзенбанка. С начала августа ОФЗ обесценились на 5%, а с апреля потеряли 12% стоимости (по индексу RGBI).

"Банки готовы привлекать дорогие рубли, лишь бы не показывать убыток", - делают вывод в Райффайзенбанке, добавляя, что дополнительная ликвидность необходима банковской системе, чтобы покрыть "большой отток клиентских средств".

По данным ЦБ, системно значимые банки за первую половину года сократили вложения в российский госдолг с 1,864 до 1,850 трлн рублей.

Банки за пределами топ-10 сбросили облигаций на 102 млрд рублей и уменьшили инвестиции до 955 млрд рублей.

C начала 2017 года банки вывели из ОФЗ 331 млрд рублей.