В Минздраве Беларуси решили создать систему внутренней безопасности 16 12.09.2018, 8:04

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Она будет заниматься контролем над закупками лекарств и оборудования.

В министерстве здравоохранения Беларуси появится «система внутренней безопасности», состоящая из опытных экономистов. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил министр здравоохранения Валерий Малашко, сообщает tut.by.

— Мы должны провести действительно некую перезагрузку в отношении, в первую очередь, финансово-хозяйственной деятельности, контрольной деятельности с учреждениями здравоохранения. Понятно, что сегодня мы должны вводить систему внутренней безопасности. Это не столько милицейские функции, так скажем, сколько в первую очередь опытные экономисты, которые будут контролировать и средневзвешенные цены на ту технику, которая приобретается, лекарственные препараты, контролировать порядок проведения тех или иных процедур. На это во многом нас наталкивал и акцентировал свое внимание Лукашенко, — рассказал глава Минздрава по итогам совещания о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях.

На этом совещании, которое прошло 11 сентября, Лукашенко жестко раскритиковал ситуацию с коррупцией в Минздраве и министра ведомства.

— Это же у вас под носом. Ну вы куда смотрели? Ведь там задержаны непосредственно ваши подчиненные. Вы мне честно скажите, между нами говоря, вы способны управлять министерством? Ведь если вы неспособны, дальше будет хуже.

В свою очередь Валерий Малашко уверил диктатора, что «сделает все для того, чтобы исправить недостатки».

Также Лукашенко пригрозил руководству Минздрава.

— Я вам задаю прямой вопрос всем — заместителям, министру — вы там, случайно, не попадетесь? Мой вам совет и передайте своим подчиненным — если у вас там что-то есть, то вы найдите возможность выхода из этой ситуации. Это мой вам совет. Не дай Бог мне доложат хоть малейшую зацепку по персоналиям, по руководству Минздрава, я буду настаивать на том, чтобы умножили на 3. Минимум получите коэффициент 3. Если где-то снисхождение кому-то будет, то вам будет увеличение. Сразу умножайте на 3. Поэтому если, не дай Бог, вы где-то запутались, поищите выход из этой ситуации.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Позже стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, главврача Минской областной больницы Андрея Королько, директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого, главного врача 9-й больницы Валерия Кушнеренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко. В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения. Из представителей крупного частного бизнеса летом были задержаны владелец «Искамеда» Сергей Шакутин и председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин.