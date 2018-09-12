Трамп подготовил указ о новых санкциях за вмешательство в выборы США 1 12.09.2018, 8:13

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Фото: Reuters

Указ будет подписан сегодня.

Президент США Дональд Трамп намерен в среду, 12 сентября, подписать исполнительный указ, который подразумевает введение санкций против зарубежных организаций или лиц, предпринимающих попытки вмешательства в американские выборы, сообщает nv.ua.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, решение подписать этот указ было принято на основе полученных разведданных.

По словам официального представителя США, целями санкций могут быть отдельные люди или целые компании, обвиняемые во вмешательстве в выборы в США путем кибератак или другими средствами.

"Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве...Это первый шаг в определении границ и публичное объявление нашего ответа на плохое поведение", - рассказал источник Reuters.

Как отмечает агентство, Белый дом отказался от комментариев.

Напомним, 6 сентября Палата представителей США единогласно приняла законопроект, который позволяет президенту вводить санкции за киберпреступления против Соединенных Штатов.