«Зажимают этих детей – стреляются, вешаются в той армии» 3 12.09.2018, 8:20

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Односельчане простились с солдатом, погибшим во время службы в лесу Гродненской области.

Неизвестные парни в спортивных костюмах не давали журналистам приблизиться к погребению, сообщает «Радыё Свабода».

26-летнего Сергея Ясюкевича похоронили в деревне Ятра Новогрудского района. Его тело нашли в лесу.

Официально утверждается, что он исчез из части 5 сентября. Мужчина оставил предсмертную записку. Предполагается, что он покончил жизнь самоубийством. Родственники покойного к журналистам отнеслись враждебно. Снимать и приближаться к похоронной процессии запретили. Расстаться с молодым солдатом пришла почти вся немногочисленная деревня. Привезли около трех десятков солдат.

Собираться на прощание с молодым человеком односельчане стали за несколько часов у дома, где раньше жила семья Ясюкевича. Квартира у них давно нежилая. «Не помню даже, когда и видел его», — говорит сосед из дома напротив.

Учительницы местной школы ждали прощания на скамейке. Говорят, Сергей был очень способен к учебе. «Я его мало учила, но он мне очень понравился. Учила бы его с удовольствием. Ничего плохого о нем сказать не могу. Не было таких случаев, чтобы мы не могли дать ему совет», — говорит одна из учительниц.

«Парень как парень. Умный очень. Особенно уроков не учил, а всегда на пятерки отвечал », — говорит сельчанка.

Сергея в деревне сильно жалеют. Говорят, он был очень близок с отцом, также Сергеем, который погиб в 2011 году. В проблемах парня некоторые обвиняют мать — мол, не досмотрела. Поэтому у него и судимости. Двоюродная сестра Сергея говорила ранее журналистам, что он дважды был судим за кражу.

«Он человек нелегкой судьбы. В молодом возрасте попал под влияние плохой компании и два раза был судим за кражу. Но в тюрьме не был, в качестве наказания было вольное поселение. Когда вернулся, немного работал в Москве. Когда ему было 25 лет, несколько раз говорил мне, что хочет пойти в армию и остаться там работать по контракту. Но проблема в том, что с судимостью очень трудно попасть в армию. Знаю, что он несколько раз к военкому ездил в Новогрудок, просился. В итоге взяли, стал служить », — говорила сестра.

«Нормальный парень был, — говорит односельчанка Сергея. — Работал где-то в России. Здесь на ферме работал. Друзей у него особо не было. Пока отец жил, он для него был и друг, и брат, и отец».

«Никто Сергея в армию не провожал, — говорят люди. — Мы уже узнали об этом, когда он служил. Никаких проводов, ничего не было. Знаем, что матери письма писал, просил, чтобы деньги ему присылала».

О том, что Сергей Ясюкевич просил деньги, когда был в армии, рассказывала и сестра Ольга. По ее словам, она не раз пересылала деньги на неизвестную ей банковскую карточку.

В деревне пересказывают друг другу, что Сергей сошелся с женщиной, когда был «на химии». «Взяли кредит, купили дом, а после она выгнала его, а кредит на нем остался, — обсуждают люди между собой. — Так, может, и через этот кредит?» (Покончил жизнь самоубийством - ред).

«Молодой человек был спокоен, не выделялся особенно, — говорит мужчина. — Неплохой, помочь мог. А что там в армии произошло, никто же не знает. Зажимают этих детей – стреляются, вешаются в той армии. И мой сын служил — его били, и у нее во сын служил — еще как лупили. Она здесь и плакала, и вопила », — указывает он на односельчанку.

«Да, было. Посылала и деньги, и все », — подтверждает женщина. — И двоюродная сестра Сергея говорила, что посылала ему ежемесячно 20 рублей на карточку ».

«Он же в армии хотел остаться на контракт, — говорит другая женщина. — И в правление колхозное звонили из армии, спрашивали, какой он, что за семья. И после отказали ему там в том контракте».

«Не было ему куда возвращаться. Вот их дом стоит, все заброшено там, разрушено. Вы деревню видели? Там пару человек всего живет — позабытые, позаброшенные. У нас «Велком» не тянет. Все стараются отсюда смыться, если у кого-то это получается. Молодежи родители говорят — «убегает отсюда быстрее».

«Доживают, короче», — поддакивает женщина. «А что поделаешь? Работы нет, какие тут зарплаты!»

«Как еще уборка, то 500 рублей выходит, а так базовую на руки платят», — говорит женщина. — Хорошо, что еще хозяйство держим: свиньи, куры».

Гроб с телом Сергея на руках донесли до деревенского креста. А после процессия двинулась на кладбище на машинах. Журналистам к месту погребения приблизиться не позволяли молодые люди в спортивных костюмах. Они приехали вместе с солдатами срочной службы на военном МАЗе.

Назвать себя отказывались: «Мы его друзья». После похорон несколько слов сказал заместитель командира бригады полковник Иван Мариев.

«Я не могу ничего комментировать, потому что сам ничего не знаю. Обращайтесь в Следственный комитет, — говорит полковник. — Мать его была против вашего здесь присутствия. Это ее слова».

Представитель Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич сказал Радио Свобода, что по факту смерти солдата проводится проверка. Похоронили Сергея Ясюкевича рядом с отцом.